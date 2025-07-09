Земельный налог 2025: кому и сколько придется заплатить

Для большинства собственников земельных участков является обязательным земельный налог. Однако платить его должны не все. В законодательстве прописано, кто освобождается от налога на землю, а кому его придется платить. Рассказываем о земельном налоге 2025.

Земельный налог 2025: кому нужно его платить

Оплачивать земельный налог должны те, кто имеет собственные земельные участки / паи или землепользователи, которые имеют в распоряжении участки государственной и коммунальной собственности (даже если имеют право на бессрочное владение и пользование).

Права на землю должны быть зафиксированы документально. Налог на землю рассчитывается по-разному для каждой громады. В его сумму заложена кадастровая стоимость земельного участка, ставка налога в местном органе власти, а также льготы (если они есть).

Если ты не знаешь, нужно ли тебе платить такой налог, лучше обратиться в налоговую службу по месту расположения земельного участка.

В 2025 году сумма земельного налога уплачивается за отчетный 2024 год.

Уплачивают налог на землю государственной и коммунальной собственности бюджетные учреждения, органы местного самоуправления в частности. Освобождаются от уплаты учебные заведения, заведения социальной защиты, здравоохранения, культуры, базы тренировки олимпийских спортсменов.

Налог не начисляется на законсервированные угодья с радиохимическим или химическим загрязнением, участки, на которых высевают тестовые культуры.

Кто может не платить земельный налог 2025

В 2025 году могут не платить земельный налог несколько категорий граждан. По ст. 281 Налогового кодекса, не платить земельный налог могут:

люди с инвалидностью 1 и 2 групп;

многодетные семьи, воспитывающие не менее трех несовершеннолетних детей;

пенсионеры;

ветераны;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Не платить налог на землю могут те, у кого участки не превышают норму. В городе они могут быть не более 0,10 га, в поселке — не более 0,15 га, в селе — не более 0,25 га. Относительно участков для личного сельского хозяйства они должны быть до 2 га.

От оплаты налога четвертой группы во время войны освобождаются также владельцы участков, долей и землепользователи в случаях передачи участков или паев в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

Кроме того, во время полномасштабной войны освобождаются от оплаты налогов на землю:

владельцы или пользователи участков, ставших непригодными для использования из-за минной загрязненности;

владельцы или пользователи участков, находящихся в оккупации или где ведутся (велись) боевые действия;

если местные власти установили льготы на уплату налогов в громаде.

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