Земельный налог 2025: кому и сколько придется заплатить

Фото Unsplash Для большинства собственников земельных участков является обязательным земельный налог. Однако платить его должны не все. В законодательстве прописано, кто освобождается от налога на землю, а кому его придется платить. Рассказываем о земельном налоге 2025. Земельный налог 2025: кому нужно его платить Оплачивать земельный налог должны те, кто имеет собственные земельные участки / паи или землепользователи, которые имеют в распоряжении участки государственной и коммунальной собственности (даже если имеют право на бессрочное владение и пользование). Права на землю должны быть зафиксированы документально. Налог на землю рассчитывается по-разному для каждой громады. В его сумму заложена кадастровая стоимость земельного участка, ставка налога в местном органе власти, а также льготы (если они есть). Если ты не знаешь, нужно ли тебе платить такой налог, лучше обратиться в налоговую службу по месту расположения земельного участка. В 2025 году сумма земельного налога уплачивается за отчетный 2024 год. Уплачивают налог на землю государственной и коммунальной собственности бюджетные учреждения, органы местного самоуправления в частности. Освобождаются от уплаты учебные заведения, заведения социальной защиты, здравоохранения, культуры, базы тренировки олимпийских спортсменов. Налог не начисляется на законсервированные угодья с радиохимическим или химическим загрязнением, участки, на которых высевают тестовые культуры. Читать по теме Налог на землю для пенсионеров: у кого есть льготы, и на какие по размеру участки Какие документы нужны пенсионерам, чтобы оформить льготу на налог на землю и на какие участки ее дают — читай в материале. Кто может не платить земельный налог 2025 В 2025 году могут не платить земельный налог несколько категорий граждан. По ст. 281 Налогового кодекса, не платить земельный налог могут: люди с инвалидностью 1 и 2 групп; многодетные семьи, воспитывающие не менее трех несовершеннолетних детей; пенсионеры; ветераны; пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы. Не платить налог на землю могут те, у кого участки не превышают норму. В городе они могут быть не более 0,10 га, в поселке — не более 0,15 га, в селе — не более 0,25 га. Относительно участков для личного сельского хозяйства они должны быть до 2 га. От оплаты налога четвертой группы во время войны освобождаются также владельцы участков, долей и землепользователи в случаях передачи участков или паев в аренду плательщику единого налога четвертой группы. Кроме того, во время полномасштабной войны освобождаются от оплаты налогов на землю: владельцы или пользователи участков, ставших непригодными для использования из-за минной загрязненности; владельцы или пользователи участков, находящихся в оккупации или где ведутся (велись) боевые действия; если местные власти установили льготы на уплату налогов в громаде. Ранее мы рассказывали об индексации земли в 2025 году. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Налоги, Сельское хозяйство, финансы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter