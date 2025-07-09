Для тебе Економія

Земельний податок 2025: кому і скільки доведеться заплатити

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 09 Липня 2025, 18:00
Земельний податок 2025
Фото Unsplash

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