Земельний податок 2025: кому і скільки доведеться заплатити

Для більшості власників земельних ділянок є обов’язковим земельний податок. Однак сплачувати його повинні не всі. У законодавстві прописано, хто звільняється від податку на землю, а кому його доведеться платити. Розповідаємо про земельний податок 2025.

Земельний податок 2025: кому потрібно його платити

Оплачувати земельний податок повинні ті, хто має власні земельні ділянки / паї або ж землекористувачі, які мають у розпорядженні ділянки державної і комунальної власності (навіть якщо мають право на безстрокове володіння та користування).

Права на землю мають бути зафіксовані документально. Податок на землю розраховується по-різному для кожної громади. У його сумі закладена кадастрова вартість земельної ділянки, ставка податку в місцевому органі влади, а також пільги (якщо вони є).

Якщо ти не знаєш, чи потрібно тобі сплачувати такий податок, краще звернутися до податкової служби за місцем розташування земельної ділянки.

У 2025 році сума земельного податку сплачується за звітний 2024 рік.

Сплачують податок на землю державної і комунальної власності бюджетні установи, органи місцевого самоврядування зокрема. Звільняються від сплати навчальні заклади, заклади соціального захисту, охорони здоров’я, культури, бази тренування олімпійських спортсменів.

Податок не нараховується на законсервовані угіддя, з радіохімічним чи хімічним забрудненням, ділянки, на яких висівають тестові культури.

Хто може не платити земельний податок 2025

У 2025 році можуть не сплачувати земельний податок кілька категорій громадян. За ст. 281 Податкового кодексу, не платити земельний податок можуть:

люди з інвалідністю 1 та 2 груп;

багатодітні родини, які виховують щонайменше трьох неповнолітніх дітей;

пенсіонери;

ветерани;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Не сплачувати податок на землю можуть ті, в кого ділянки не перевищують норму. У місті вони можуть бути не більш як 0,10 гектара, у селищі — не більш як 0,15 гектара, у селі — не більше 0,25 гектара. Щодо ділянок для особистого сільського господарства — вони мають бути до 2 га.

Від оплати податку четвертої групи під час війни звільняються також власники ділянок, часток та землекористувачі у випадках передачі ділянок чи паїв в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Крім цього, під час повномасштабної війни звільняються від оплати податків на землю:

власники або користувачі ділянок, які стали непридатними для використання через мінну забрудненість;

власники або користувачі ділянок, які перебувають в окупації або ті, де ведуться (велися) бойові дії;

якщо місцеві органи влади встановили пільги на сплату податків у громаді.

Раніше ми розповідали про індексацію землі у 2025 році.

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