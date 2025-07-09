Земельний податок 2025: кому і скільки доведеться заплатити

Фото Unsplash Для більшості власників земельних ділянок є обов’язковим земельний податок. Однак сплачувати його повинні не всі. У законодавстві прописано, хто звільняється від податку на землю, а кому його доведеться платити. Розповідаємо про земельний податок 2025. Земельний податок 2025: кому потрібно його платити Оплачувати земельний податок повинні ті, хто має власні земельні ділянки / паї або ж землекористувачі, які мають у розпорядженні ділянки державної і комунальної власності (навіть якщо мають право на безстрокове володіння та користування). Права на землю мають бути зафіксовані документально. Податок на землю розраховується по-різному для кожної громади. У його сумі закладена кадастрова вартість земельної ділянки, ставка податку в місцевому органі влади, а також пільги (якщо вони є).Якщо ти не знаєш, чи потрібно тобі сплачувати такий податок, краще звернутися до податкової служби за місцем розташування земельної ділянки. У 2025 році сума земельного податку сплачується за звітний 2024 рік. Сплачують податок на землю державної і комунальної власності бюджетні установи, органи місцевого самоврядування зокрема. Звільняються від сплати навчальні заклади, заклади соціального захисту, охорони здоров’я, культури, бази тренування олімпійських спортсменів. Податок не нараховується на законсервовані угіддя, з радіохімічним чи хімічним забрудненням, ділянки, на яких висівають тестові культури. Читати на тему Податок на землю для пенсіонерів: хто має пільги та на які за розміром ділянки Які категорії пенсіонерів отримують пільгу на земельний податок і на які ділянки вона поширюється — читай у матеріалі. Хто може не платити земельний податок 2025 У 2025 році можуть не сплачувати земельний податок кілька категорій громадян. За ст. 281 Податкового кодексу, не платити земельний податок можуть: люди з інвалідністю 1 та 2 груп; багатодітні родини, які виховують щонайменше трьох неповнолітніх дітей; пенсіонери; ветерани; постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Не сплачувати податок на землю можуть ті, в кого ділянки не перевищують норму. У місті вони можуть бути не більш як 0,10 гектара, у селищі — не більш як 0,15 гектара, у селі — не більше 0,25 гектара. Щодо ділянок для особистого сільського господарства — вони мають бути до 2 га. Від оплати податку четвертої групи під час війни звільняються також власники ділянок, часток та землекористувачі у випадках передачі ділянок чи паїв в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Крім цього, під час повномасштабної війни звільняються від оплати податків на землю: власники або користувачі ділянок, які стали непридатними для використання через мінну забрудненість; власники або користувачі ділянок, які перебувають в окупації або ті, де ведуться (велися) бойові дії; якщо місцеві органи влади встановили пільги на сплату податків у громаді. Раніше ми розповідали про індексацію землі у 2025 році. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Податки, Сільське господарство, фінанси Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter