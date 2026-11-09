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Чи можна садити тюльпани в листопаді: головні правила пізньої посадки

Людмила Яковюк, редакторка сайту 09 Листопада 2026, 20:00 3 хв.
Чи можна садити тюльпани в листопаді
Посадка тюльпанів у листопаді Фото Pexels

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