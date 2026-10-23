Коли і як обрізати гортензію на зиму: поради, щоб квітка була здоровою та красивою

Квітка гортензія отримала своє ім’я на честь принцеси Священної Римської імперії. Пізніше ботаніки назвали рослину Hydrangea macrophylla (Гідрангія великолиста). Слово Hydrangea можна буквально перекласти як “посудина з водою”. У гортензії всі частини рослини отруйні, тому споживати її протипоказано, проте за красою вони здатні конкурувати з трояндами. А для хорошого результату за кущем потрібно правильно доглядати. Як обрізати гортензію на зиму і коли це робити — читай у нашому матеріалі.

Цю красуню часто обрізають навесні, але тоді є велика ймовірність пошкодити рослину, що вже пробудилась. Восени обрізка гортензії більш виправдана, адже вона проходить тоді, коли рослина впадає в сплячку: кінець вересня, початок жовтня.

Є різні види гортензій: деревоподібна, мітлоподібна та великолиста.

Деревоподібна гортензія — підготовка до зими

Вид походить з Північної Америки. Це декоративний кущ висотою 1-2 метри. Гортензія деревоподібна утворює суцвіття на пагонах поточного року. Перші чотири роки після посадки рослину не обрізають, але надалі обрізування проводять двічі на рік, навесні та восени.

Є різні види обрізки, які зазвичай виконують восени, щоб підготувати до зими.

Санітарна: варто видаляти всі пошкоджені або засохлі гілки й пагони, відцвілі суцвіття і листя, за винятком верхніх. Омолоджувальна: всі гілки, старші 4 років, вирізують під корінь, особливо ті, на яких багато нежиттєздатних тонких пагонів. Проріджувальна: вирізують всі гілочки, що орієнтовані всередину куща і призводять до його зайвого загущення.

Пізніше виконують обрізку на цвітіння. Квіти гортензії деревоподібного типу утворюються на пагонах, що виростають в поточному році, тому восени основні гілки можна сміливо обрізати до чотирьох або навіть двох пар розвинених бруньок.

Обрізка волотистої (мітлоподібної) гортензії восени

Батьківщиною цього виду є південь Сахаліну, Японія і Китай. Це великий кущ або маленьке дерево висотою до 3 метрів. Основна мета обрізки мітлоподібного типу полягає в запобіганні загущення. Бажано видаляти слабкі та тонкі нульові відростки або ті, що спрямовані всередину куща. Для формування красивої крони потрібно обрізати скелетні гілки та залишати до трьох пар розвинених бруньок.

Як обрізати великолисту гортензію на зиму

Батьківщиною цього виду є східна і центральна частина Китаю, Японія. В природних умовах досягає висоти до 2-2,5 метрів. Осіння обрізка гортензії необхідна і залежить від виду рослини, сорту, віку, а також кліматичних умов, у яких вона росте.

Цей вид гортензій без укриття, на жаль, не зимує. Ти можеш обрізати по основу, і не вкривати. Цвісти квітка буде на пагонах, які з’являться навесні, але самі рослини будуть маленькими. Якщо все ж таки укривати гортензію, то всі пагони збережуться, і піде розгалуження все вище і вище від них. Більше шансів зацвісти мають ті молоді пагони, які розташовуються ближче до верхньої частини гілки. Тому, проводячи обрізку, слід діяти дуже обережно. Верхні пари бруньок зачіпати не можна.

Якщо ти любиш квіти та хочеш, щоб вони милували око цілий рік — наш матеріал саме для тебе. Попрацюєш восени, а навесні та літом гортензія буде тішити чарівними, яскравими суцвіттями.

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