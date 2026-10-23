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Коли і як обрізати гортензію на зиму: поради, щоб квітка була здоровою та красивою

Леся Манзюк, редакторка сайту 23 Жовтня 2026, 15:00 3 хв.
як обрізати гортензію на зиму
Фото Unsplash

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