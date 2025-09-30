Підживлення саду восени: органічні та мінеральні добрива — щоб дерева радували врожаєм

Літо минуло, і прийшов час для осіннього підживлення саду. Чому його варто робити? Відповідь проста: дерева ростуть на одному місці багато років, виснажують ґрунт, і без нових поживних речовин їхня врожайність знижується.

Тож як і чим удобрювати сад восени — радимо у матеріалі.

Осіннє підживлення саду: загальні правила

Підживлення саду восени починають робити вже за два тижні після кінця плодоношення, зазвичай одночасно роблять й санітарну обрізку та обробку від шкідників.

Для осінньої підгодівлі використовують калійно-фосфорні мінеральні добрива та органіку: перегній або сидерати.

Однієї органіки зазвичай недостатньо, бо сад потребує повного комплексу речовин, які є у мінеральних добривах.

Беруть саме калійно-фосфорне підживлення, бо з азотом варто бути обережним: його не застосовують пізно, інакше дерево пустить нові пагони, які можуть загинути взимку.

Як підживити сад восени органікою

Осіннє підживлення органікою — один з найдешевших та екологічних способів. До того ж у нього безліч переваг:

Органіка робить ґрунт родючим і допомагає деревам краще утримувати воду та поживні речовини.

Таке живлення потрапляє у ґрунт, де його переробляють бактерії та дощові черви, створюючи родючий гумус.

Що можна використовувати для осіннього підживлення саду

деревну золу;

перепрілий гній;

курячий послід (старий, не менш як рік);

компост;

сидерати.

Деревна зола містить калій, фосфор, кальцій і збалансовані дози важливих мікроелементів. Перед тим, як внести золу, ґрунт потрібно сильно полити — до 200-250 л води під дерево і перекопати. Золу розсипати з розрахунку 200 г на метр квадратний, після чого полити іще раз і замульчувати.

Гній і курячий послід можна вносити тільки перепрілим. На квадратний метр потрібно близько 6 кг гною або 3-4 кг курячого посліду. З посліду краще зробити розчин, для цього його настоюють у воді близько тижня і добре поливають ґрунт.

Сидерати — рослини, що відмінно замінюють тваринну органіку. Їх зрізають і перекопують під деревами або сіють прямо на зиму, а в землю вкопують навесні. Вони цілком безпечні для осіннього підживлення, бо азот в них розкладається повільно. Шар сидератів має бути товстим — не менше 15 см.

Компост вважають чи не найбільш надійним варіантом. Використовувати варто дозрілий компост, який перепрівав рік-півтора і вже перетворився на поживну земляну суміш. Його корисно вкопувати під плодові дерева та кущі. Після такого осіннього підживлення саду наступні два роки можна використовувати лише мінеральні суміші, їх буде цілком достатньо.

Осіннє підживлення плодових дерев мінеральними добривами

Восени деревам потрібні здебільшого фосфор і калій, а от азот краще не використовувати. Він дуже швидко засвоюється і стимулює ріст юних пагонів, які не встигнуть зміцніти до зими.

Фосфорні та калійні добрива розкладаються поступово, тому осінь — найкращий час для їхнього внесення.

Тож чим удобрювати?

Популярні мінеральні добрива для осіннього підживлення саду

суперфосфат — він добре зміцнює кореневу систему, його вносять з розрахунку 50 г на один квадратний метр;

сульфат калію або сірчанокислий калій — тут норми менші: 40 г на метр квадратний;

хлористий калій — його застосовують обережно, бо не всі рослини його люблять, до того ж активний хлор восени вивітрюється;

фосфоритне борошно є добривом тривалої дії, його вносять один раз на 3-4 роки. Гранули розсипають по землі і поливають. Фосфор зимою не вимивається, і коріння встигає його засвоїти.

Суперфосфати краще вносити разом із калійними добривами — в парі вони працюють краще.

Комплексні добрива — вони містять готовий набір елементів, необхідних деревам. Найпопулярніші види: нітроамофоска, аммофоска, калійна селітра та суміші типу “Осіннє” або “Фруктовий сад”. Такі суміші розроблені спеціально для осені — азота в них немає, або він міститься у мінімальній кількості.

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