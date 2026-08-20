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Коли копати моркву на зберігання: як зрозуміти, що врожай уже готовий

Ольга Петухова, редакторка сайту 20 Серпня 2026, 18:00 2 хв.
коли викопувати моркву на зберігання
Фото Pexels

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