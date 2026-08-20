Коли копати моркву на зберігання: як зрозуміти, що врожай уже готовий

Моркву не варто викопувати лише за календарем. Строки визначають за сортом, погодою та зовнішнім виглядом.

Для зимового зберігання важливо дати моркві дозріти, але не перетримати її в землі. Як спіймати правильний момент — читай у матеріалі.

Коли копати моркву на зберігання

Ранні сорти зазвичай готові до збирання вже через 50–80 днів після появи сходів. Середньостиглі дозрівають приблизно за 80–110 днів, а пізні, які найкраще підходять для тривалого зберігання, — за 110–140 днів.

Пізні сорти зазвичай викопують наприкінці вересня або протягом жовтня. Головний орієнтир — має стабільно похолодати до 5 градусів тепла, але обов’язково до перших серйозних заморозків.

Зазвичай рослина сама підказує про те, що час збирати її вже настав: нижній ярус бадилля починає жовтіти й сохнути, верхівка овочу трохи виглядає з землі, а сама морква вкривається дрібними білими корінцями.

Викопувати моркву на зиму варто в сухий сонячний день, краще вилами, щоб випадково не травмувати шкірку.

Бадилля зрізати одразу, можна залишити крихітний пеньок або зрізати 1 міліметр самої головки — це блокує випаровування вологи.

Мити чи зішкрібати землю не варто, адже тонка плівка ґрунту, що залишиться, збереже морквини від гнилі. Достатньо лише злегка струсити бруд і просушити овочі кілька годин у затінку.

Як правильно покласти моркву для зберігання на зиму

В ідеалі овочу потрібен льох із температурою близько 2 градусів тепла й високою вологістю.

Найкраще укласти моркву в ящики шарами, пересипати її трохи зволоженим піском так, щоб коренеплоди не торкалися один одного.

Чудово працює і хвойна тирса — її фітонциди блокують розвиток грибків та бактерій.

Якщо ж місця обмаль, підійдуть щільні поліетиленові пакети, але їх потрібно відкрити або зробити отвори для циркуляції повітря.

І остання порада: дрібні, пошкоджені або м’які коренеплоди не укладай зимувати, одразу відправ на кухню, бо навіть одна зіпсована морквина може занапастити весь ящик.

А якщо у тебе виявилося чимало трохи пошкодженої моркви, чому б не приготувати з неї смачну консервацію? Дізнайся три перевірені рецепти: класичний, з цибулею та без стерилізації.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!