Стиль жизни Садоводство и огород

Когда копать морковь на хранение: как понять, что урожай уже готов

Ольга Петухова, редактор сайта 20 августа 2026, 18:00 2 мин.
когда выкапывать морковь на хранение
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь