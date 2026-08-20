Когда копать морковь на хранение: как понять, что урожай уже готов

Для зимнего хранения важно дать моркови созреть, но не передержать ее в земле. Как поймать правильный момент — читай в материале.

Когда копать морковь на хранение

Ранние сорта обычно готовы к сбору уже через 50–80 дней после появления всходов. Среднеспелые созревают примерно за 80–110 дней, а поздние, которые лучше всего подходят для длительного хранения, — за 110–140 дней.

Поздние сорта обычно выкапывают в конце сентября или в течение октября. Главный ориентир — должно стабильно похолодать до 5 градусов тепла, но обязательно до первых серьезных заморозков.

Обычно растение само подсказывает о том, что время собирать урожай уже наступило: нижний ярус ботвы начинает желтеть и сохнуть, верхушка овоща немного выглядывает из земли, а сама морковь покрывается мелкими белыми корешками.

Выкапывать морковь на зиму стоит в сухой солнечный день, лучше вилами, чтобы случайно не травмировать кожицу.

Ботву срезать сразу, можно оставить крошечный пенек или срезать 1 миллиметр самой головки — это блокирует испарение влаги.

Мыть или соскребать землю не стоит, ведь тонкая пленка грунта, которая останется, защитит морковь от гнили. Достаточно лишь слегка стряхнуть грязь и просушить овощи несколько часов в тени.

Как правильно положить морковь на хранение на зиму

В идеале овощу нужен погреб с температурой около 2 градусов тепла и высокой влажностью.

Лучше всего уложить морковь в ящики слоями, пересыпать ее слегка увлажненным песком так, чтобы корнеплоды не касались друг друга.

Отлично работает и хвойная опилка — ее фитонциды блокируют развитие грибков и бактерий.

Если же места мало, подойдут плотные полиэтиленовые пакеты, но их нужно открыть или сделать отверстия для циркуляции воздуха.

И последний совет: мелкие, поврежденные или мягкие корнеплоды не укладывай на зимовку, сразу отправь на кухню, ведь даже одна испорченная морковка может загубить весь ящик.

А если у тебя оказалось немало слегка поврежденной моркови, почему бы не приготовить из нее вкусную консервацию? Узнай три проверенных рецепта: классический, с луком и без стерилизации.