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Куда улетают аисты на зиму из Украины и почему они не могут остаться

Ольга Петухова, редактор сайта 20 августа 2026, 17:00 3 мин.
куда улетают аисты
Фото Pexels

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