Куда улетают аисты на зиму из Украины и почему они не могут остаться

Куда на самом деле улетают птицы, через какие испытания проходят и почему их путешествие — это настоящий триллер длиной в тысячи километров — мы собрали для тебя самое интересное.

Куда и как улетают аисты на зиму и почему минуют открытое море

Первые аисты отправляются в дорогу уже в конце июля, а последние покидают Украину между 24 августа и 2 сентября, хотя отдельные птицы могут задерживаться даже до октября.

Украинские аисты зимуют преимущественно в Восточной и Южной Африке — от Судана, Кении и Танзании вплоть до Южно-Африканской Республики. Отдельные стаи долетают до Индии.

Главный секрет их полета — массивные крылья, они рассчитаны на парящий полет, а не на постоянные взмахи. Аистам нужны термики — восходящие потоки теплого воздуха, которые поднимаются исключительно над прогретой сушей. Именно поэтому птицы избегают лететь над открытым морем.

Украинские аисты обычно выбирают восточный коридор: через Балканы, узкое горлышко Босфора, далее вдоль восточного побережья Средиземного моря — через Турцию, Сирию и Ливан, мимо Суэцкого канала к долине Нила и дальше на юг.

Сколько времени длится миграция аистов

Путешествие в одну сторону обычно занимает от трех до восьми недель, и за это время птицы преодолевают от 7 000 до 10 000 километров.

Если ветер благоприятный, аист способен преодолевать до 300–500 км в день.

Интересно, что ключевой перевалочной базой для них является озеро Маньяс в Турции и Восточный Судан, где птицы делают длительные остановки на несколько недель, чтобы откормиться перед броском через пустыни.

Но миграция — это жестокий естественный отбор.

По статистике орнитологов, среди взрослых птиц ежегодно во время путешествий погибает около 15%, а вот среди молодняка, который летит впервые, домой возвращается лишь 30–40%.

Человеческая цивилизация создала на птичьем пути опасные препятствия, в первую очередь — высоковольтные линии электропередачи.

К тому же в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки на перелетных птиц до сих пор массово охотятся ради развлечения.

Опасным для аистов является и изнурительный путь над пустыней Сахарой и расположенным рядом с ней регионом Сахель.

Почему аисты улетают из Украины на зиму

Большинство из нас считает, что аисты убегают от украинского холода. На самом деле птичье оперение прекрасно удерживает тепло.

Настоящая причина отлета — голод.

Зимой в Украине исчезает пища для аистов: лягушки, насекомые, пресмыкающиеся и мышевидные грызуны прячутся под снегом или впадают в анабиоз.

Но в последнее время некоторые птицы остаются в Украине на зимовку, питаясь возле огромных открытых свалок вблизи крупных городов (например, под Киевом).

Исследования доказывают, что птицы, которые находят пищу на свалках и не тратят силы на тяжелый перелет в Африку, часто имеют даже больше шансов на выживание. Но для большинства зов тысячелетнего инстинкта все же остается сильнее.

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