Когда прилетают аисты в Украину и как птицы предвещают счастье или беду — приметы

Считается, что аисты возвращаются в Украину 19 марта, но птицы не руководствуются человеческим календарем, а ориентируются на совсем другие, крайне важные для них факторы.

Когда прилетают аисты в Украину, рассказываем в материале.

Когда аисты возвращаются в Украину

На самом деле аисты прилетают из тёплых краев, ориентируясь на погодные условия, с наступлением плюсовой температуры, а 19 марта — только условная дата.

В Украину они попадают двумя маршрутами: одна часть летит через ущелья Карпат, другая — с Черного моря, облетая Карпаты.

Зимуют аисты в Африке вблизи озера Виктория, где за ними активно охотятся. Поэтому они отправляются домой уже в начале февраля, и их полет длится от 1,5 до 2 месяцев.

Первые аисты, которых мы видим в марте, обычно не задерживаются в Украине, а летят дальше — в Польшу, Белоруссию и на север. Наши же аисты возвращаются в середине апреля.

Аисты могут долго лететь без посадки, но при похолодании они останавливаются или даже возвращаются назад, поэтому погодные условия являются для них главным сигналом.

Что же заставляет птиц совершать долгие перелеты? Аисты, как и другие перелетные птицы, возвращаются домой к северу для выведения потомства. Жить поближе к экватору им мешает высокая конкуренция с местными видами. Чтобы защитить свое потомство от нападений других птиц, аисты каждый год гнездятся в уже знакомых местах.

А улетают назад они потому, что перезимовать в Европе не могут — здесь им не хватает еды. В холодное время года трудно найти насекомых, которыми эти птицы в основном и питаются. С наступлением теплой весны, когда голод дома уже не угрожает, аисты возвращаются назад, чтобы прокормить себя и свое потомство.

Приметы об аистах

Аисты на Украине считаются почти сакральным созданием, недаром говорят, что они приносят в семью детей. Но и всерьез издавна украинцы верили, что эта благородная и хозяйственная птица предвещает удачу и счастье. Вот несколько примет об аистах:

Аисты на крыше

Если аисты свили гнездо на крыше, это сулит приятные события в жизни и семейное счастье. Если птица живет на крыше без гнезда, то в течение года можно ожидать важных и радостных моментов. Считается, что аисты способны оградить дом от нечистой силы и молний.

Предупреждение о неприятностях

Если птица, жившая в гнезде на крыше, внезапно покинула его, но находится неподалеку, это может свидетельствовать о печальных событиях в доме. Если же аист полностью покинул гнездо и не возвращается, или перенес его на другой дом, следует осторожничать, ведь это может предвещать неурядицы.

Аисты в полете

Увидеть аиста, пролетающего над домом или двором, считается хорошим знаком — это обещает защиту небесных сил. Встретить аиста в пути также означает, что твои планы сбудутся.

Аисты, летящие паром или стаей над домом, предвещают гостей с хорошими новостями. Если птица летит высоко в небе по направлению твоего пути, тебе улыбнется удача.

Раньше мы рассказывали о прогнозе погоды на весну 2026.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!