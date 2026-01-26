Прогноз погоды на весну 2026 года в Украине: когда придет настоящее тепло

Сильные морозы и отключения электроэнергии делают эту зиму экстремальной, и большинству из нас уже хочется природного тепла — мы с нетерпением ждем прихода весны.

Задержатся ли холода и принесет ли тепло март — больше деталей о прогнозе погоды на весну 2026 в Украине в материале.

Будет ли ранняя весна в Украине в 2026: прогноз погоды

Владимир Деркач, народный синоптик из города Камень-Каширский на Волыни, уже более 20 лет прогнозирует погоду, опираясь на народные приметы.

Издание Телеграф пообщалось с Владимиром, и вот что он рассказал:

Начало марта и первые дни календарной весны не принесут украинцам желаемого потепления.

Зато ближе к середине первой декады постепенно будут появляться отдельные теплые дни, после которых снова ожидается понижение температуры.

В этот период погода будет ветреной, возможны осадки, особенно интенсивные в конце первой декады.

Во вторую декаду марта снова придут осадки, местами в виде снега.

Народный синоптик прогнозирует кратковременное похолодание с сильными порывами ветра, которое продлится 2–3 дня.

Ближе к середине марта установится стабильное весеннее тепло. Погода станет комфортной, осадки почти исчезнут — наступит настоящая весна.

Такая погода сохранится до начала третьей декады. Однако ожидается еще одна волна холодов, которые особенно будут ощущаться ночью. Осадков в конце марта будет мало.

Свой прогноз народный синоптик строит, наблюдая за природой от Рождества 25 декабря по григорианскому календарю до Рождества 7 января — по юлианскому.

Существует представление, что каждый день этого периода соответствует определенному месяцу года и, внимательно наблюдая, можно составить общую метеорологическую картину и спрогнозировать погоду на год вперед.

Читать по теме Погода в марте 2026 в Украине: будет ли снег и когда придёт настоящее тепло Читай, какой будет погода в марте 2026 года в Украине и ожидать ли экстремальных перепадов температур.

Прогноз погоды на весну 2026 в Украине — что прогнозируют синоптики на апрель и май

Что касается апреля и мая, то долгосрочные прогнозы на сайте Wisemeteo обещают такую погоду:

В апреле в столице температура воздуха будет колебаться в пределах от 14 до 24 градусов тепла.

Ночью — от 2 до 14 со знаком плюс. Сильных осадков не предвидится, а вторая половина месяца часто будет радовать настоящим мягким теплом (+18–20).

Первая декада мая может устроить погодные качели, и температура упадет до 7 градусов тепла, но похолодание будет кратковременным — не более трех суток.

Остальная часть месяца стабильно будет держаться на уровне +20 градусов днем и от +7 до +14 градусов ночью.

Однако стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы составляются на основе анализа предыдущих лет. Поэтому, если планируешь поездку или другие дела, своевременно просматривай текущий прогноз погоды на следующую неделю — он будет максимально точным.

Читайте также: Сретение Господне 2026 — когда весна побеждает зиму — традиции и приметы праздника.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!