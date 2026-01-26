Прогноз погоди на весну 2026 в Україні: коли прийде справжнє тепло

Сильні морози та відключення електрики роблять цю зиму екстремальною, і більшості з нас вже хочеться природного тепла — ми з нетерпінням чекаємо на прихід весни.

Чи затримаються холоди і чи принесе тепло березень — більше деталей про прогноз погоди на весну 2026 в Україні в матеріалі.

Чи буде рання весна в Україні в 2026: прогноз погоди

Володимир Деркач, народний синоптик із міста Камінь-Каширський на Волині, вже понад 20 років прогнозує погоду, спираючись на народні прикмети.

Видання Телеграф поспілкувалося з паном Володимиром і ось що він розповів:

Початок березня та перші дні календарної весни не принесуть українцям бажаного потепління.

А от ближче до середини першої декади поступово з’являтимуться поодинокі теплі дні, після яких знову очікується зниження температури.

У цей період погода буде вітряною, можливі опади, особливо інтенсивні наприкінці першої декади.

В другу декаду березня знову прийдуть опади, подекуди у вигляді снігу.

Народний синоптик прогнозує коротке похолодання з сильними поривами вітру, яке триватиме 2-3 дні.

Ближче до середини березня встановиться стабільне весняне тепло. Погода стане комфортною, опади майже зникнуть — настане справжня весна.

Такою погода збережеться до початку третьої декади. Але очікується іще одна хвиля холодів, які особливо даватимуться взнаки вночі. Опадів наприкінці березня буде мало.

Свій прогноз народний синоптик будує, спостерігаючи за природою від Різдва 25 грудня за григоріанським календарем до Різдва 7 січня за юліанським.

Існує уявлення, що кожен день цього періоду відповідає певному місяцю року і, уважно спостерігаючи, можна скласти загальну метеорологічну картину та спрогнозувати погоду на рік наперед.

Прогноз погоди на весну 2026 в Україні — що прогнозують синоптики на квітень і травень

Щодо квітня і травня, то довгострокові прогнози на сайті Wisemeteo обіцяють таку погоду:

В квітні в столиці температура повітря коливатиметься в межах від 14 до 24 градусів тепла.

Вночі — від 2 до 14 з позначкою плюс. Сильних опадів не передбачається, а друга половина місяця часто радуватиме справжнім лагідним теплом (+18-20).

Перша декада травня може влаштувати погодні гойдалки, і температура впаде до 7 тепла, але похолодання буде короткочасним — не більше трьох діб.

Решта місяця стабільно триматиметься +20 градусів вдень і від +7 до +14 градусів вночі.

Проте варто врахувати, що довгострокові прогнози складаються на основі аналізів попередніх років. Тому, якщо плануєш поїздку чи інші справи, вчасно переглядай поточний прогноз погоди на наступний тиждень — він буде максимально точним.

