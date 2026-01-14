Погода на березень 2026 в Україні: чи сніжитиме і коли прийде справжнє тепло

Березень 2026 року в Україні буде перехідним місяцем від зими до весни, і довгострокові прогнози погоди не обіцяють екстремальних періодів. Більше деталей про погоду в березні в Україні — у матеріалі.

Якою буде погода в березні 2026 в Україні

Загалом березень 2026 року в Україні очікується помірно прохолодним, з поступовим потеплінням, без надмірних опадів, але з мінливою погодою.

Погода в березні в Україні 2026: перша декада, з 01.03 по 10.03

У першій декаді березня погода залишатиметься нестійкою. Вдень температура здебільшого коливатиметься в межах +2…+8 °C, а вночі в північних і східних регіонах ще можливі морози до −2 °C. У цей період іноді випадатимуть опади — переважно мокрий сніг або дощ зі снігом, особливо на півночі та заході країни.

Погода в березні в Україні 2026: друга декада, з 10.03 по 20.03

У другій декаді місяця проявлять себе більш весняні настрої. Денна температура частіше підійматиметься до +7…+12 °C, а нічна — триматиметься біля 0…+4 °C. Заморозки поступово підуть, хоча на півночі та сході ще можуть траплятися прохолодні ночі. Опади в цей час переважно у вигляді дощу.

Погода в березні в Україні 2026: третя декада, з 20.03 по 31.03

Третя декада березня обіцяє бути найтеплішою. Вдень температура часто сягатиме +10…+14 °C, особливо в центральних і південних областях. Вночі температура здебільшого залишатиметься плюсовою — 0…+6 °C. Погода стане більш стабільною, хоча короткочасні похолодання все ще можливі.

Читати на тему Погода в лютому 2026 в Україні: сильні морози та рання весна в останній місяць зими Що нас чекатиме останнього місяця зими?

Погода на березень 2026 по регіонах України

Північ (Чернігівська, Сумська): температури повільніше переходять у плюсові — вночі можливі заморозки до середини місяця, денні максимальні температури частіше найнижчі по країні. Опади ще інколи як мокрий сніг.

Південь (Одеська, Херсонська): швидше потепління, денні температури у другій і третій декаді все частіше +10…+14 °C, ночі тепліші, здебільшого без морозів. Опади помірні, але частіше дощ.

Схід (Донецька, Луганська): початок березня прохолодний, але потепління також помітне з середини місяця; коливання денних температур можуть бути значними, нічні можуть ще опускатися близько нуля або нижче.

Захід (Львівська, Закарпаття): завдяки гірському впливу частіше трохи тепліше у другій половині місяця, на початку березня опади можуть бути у вигляді дощу й мокрого снігу.

Джерело: Weather-atlas.com, Wisemeteo.

Читай також посівний календар на 2026 рік — дізнайся, коли найкраще саджати городні та садові рослини, пересаджувати кімнатні квіти.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!