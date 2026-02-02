Погода в Одесі в березні 2026: теплі сонячні дні вже незабаром

Погода в Одесі протягом березня буде доволі теплою та переважно сонячною, однак без опадів — не обійтись. Читай, яка буде погода у портовому місті України першого місяця весни — в нашому матеріалі.

Погода в Одесі в березні 2026: перша декада, з 01.03 по 10.03

Перші десять днів березня в Одесі пройдуть під знаком помірного тепла, що є досить підбадьорливим показником для старту сезону. У світлу пору доби температура повітря впевнено триматиметься в межах +5°C…+8°C, тоді як уночі можливі невеликі коливання від незначних заморозків до слабкого тепла — стовпчики термометрів показуватимуть -1°C…+2°C.

Попри весняний настрій, мешканцям міста варто бути готовими до вологої погоди, оскільки початок місяця виявиться багатим на опади. Зокрема, 3 березня, а також у період з 6 по 9 число прогнозуються тривалі дощі, які йтимуть майже безперервно.

Усі інші дні першої декади супроводжуватимуться переважною хмарністю, а сонце з’являтиметься на небі лише час від часу, нагадуючи про поступове наближення справжнього весняного розквіту.

Прогноз погоди в Одесі на березень 2026: друга декада, з 11.03 по 20.03

Друга декада березня в Одесі ознаменується стабілізацією теплої погоди, що свідчитиме про впевнений перехід південного регіону до весняного ритму.

У цей період денні температурні показники стабільно триматимуться в діапазоні +5…+9°C, створюючи максимально комфортні умови для прогулянок узбережжям. Попри денне тепло, нічні години все ще нагадуватимуть про зиму — стовпчики термометрів коливатимуться від -1°C до +3°C.

Ситуація з опадами обіцяє бути приємною для містян: лише 15 березня прогнозується невеликий дощ, тоді як решта часу пройде під пануванням яскравого сонця та мінливої хмарності. Такі погодні умови не лише сприятимуть швидшому пробудженню природи, а й забезпечать чудовий настрій усім мешканцям та гостям міста.

Погода в Одесі на березень 2026: третя декада, з 21.03 по 31.03

Кінець першого весняного місяця в Одесі обіцяє бути переважно теплим та сонячним, адже сонце пануватиме на небі протягом більшості днів.

Денні температурні показники зберігатимуть тенденцію до стабільного тепла, коливаючись у межах +6°C…+8°C, що створює чудові умови для відпочинку на свіжому повітрі.

Водночас у нічний час повітря залишатиметься прохолодним, а стовпчики термометрів триматимуться біля позначок 0°C…+3°C, не даючи зимі остаточно піти з приморських вулиць.

