Погода в Одессе в марте 2026: теплые солнечные дни уже скоро

Погода в Одессе в течение марта будет достаточно теплой и преимущественно солнечной, однако без осадков не обойтись. Читай, какая будет погода в портовом городе Украины в первый месяц весны — в нашем материале.

Погода в Одессе в марте 2026: первая декада, с 01.03 по 10.03

Первые десять дней марта в Одессе пройдут под знаком умеренного тепла, что является ободряющим показателем для старта сезона. В светлое время суток температура воздуха будет уверенно держаться в пределах +5°C…+8°C, тогда как ночью возможны небольшие колебания от незначительных заморозков до слабого тепла — столбики термометров будут показывать -1°C…+2°C.

Несмотря на весеннее настроение, жителям города следует быть готовыми к влажной погоде, поскольку начало месяца окажется богатым на осадки. В частности, 3 марта, а также в период с 6 по 9 число прогнозируются продолжительные дожди, которые пройдут почти непрерывно.

Все остальные дни первой декады будут сопровождаться пооблачной облачностью, а солнце будет появляться на небе лишь время от времени, напоминая о постепенном приближении настоящего весеннего расцвета.

Читать по теме Погода в Киеве в марте 2026: потепление уже совсем скоро

Прогноз погоды в Одессе на март 2026: вторая декада, с 11.03 по 20.03

Вторая декада марта в Одессе ознаменуется стабилизацией теплой погоды, что будет свидетельствовать об уверенном переходе южного региона к весеннему ритму.

В этот период дневные температурные показатели будут стабильно держаться в диапазоне +5…+9°C, создавая максимально комфортные условия для прогулок по побережью. Несмотря на дневное тепло, ночные часы все еще будут напоминать о зиме — столбики термометров будут колебаться от -1 до +3°C.

Ситуация с осадками обещает быть приятной для горожан: лишь 15 марта прогнозируется небольшой дождь, тогда как остальное время пройдет под ярким солнцем и переменной облачностью. Такие погодные условия не только будут способствовать более быстрому пробуждению природы, но и обеспечат отличное настроение всем жителям и гостям города.

Погода в Одессе на март 2026: третья декада, с 21.03 по 31.03

Конец первого весеннего месяца в Одессе обещает быть преимущественно теплым и солнечным, ведь солнце будет властвовать на небе в течение большинства дней.

Дневные температурные показатели будут сохранять тенденцию к стабильному теплу, колеблясь в пределах +6°C…+8°C, что создает отличные условия для отдыха на свежем воздухе.

В ночное время воздух будет оставаться прохладным, а столбики термометров будут держаться у отметок 0°C…+3°C, не давая зиме окончательно уйти с приморских улиц.

Раньше мы писали, какая будет погода на весну 2026 — читай в материале, какое будет потепление в Украине и будет ли оно вообще.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!