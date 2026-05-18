Обстрел Украины 18 мая: РФ атаковала БпЛА и ракетами, среди пострадавших — дети

В ночь на 18 мая 2026 года российские оккупационные войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины. По официальным данным Воздушных Сил ВСУ, радиотехнические войска зафиксировали 546 средств воздушного нападения, среди которых 22 ракеты и 524 беспилотника разных типов.

Основной удар противника был направлен на Днепр и Днепропетровск, однако затяжные воздушные тревоги и боевая работа продолжались также в Одесской, Черниговской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Хмельницкой и Ровенской областях.

Благодаря усилиям авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп было уничтожено и подавлено 507 вражеских целей. Защитники неба ликвидировали 4 крылатых ракеты Искандер-К и 503 ударных БпЛА.

Несмотря на высокую эффективность противовоздушной обороны, было зафиксировано попадание 18 ракет и 16 беспилотников на 34 локациях, а обломки сбитых средств упали еще в 11 местах, повлекшие разрушение гражданской инфраструктуры и ранение мирных жителей.

Обстрел Днепра и области: последствия массированной атаки

Самые тяжелые последствия понесла Днепропетровская область, где враг атаковал сразу шесть районов с помощью ракет, артиллерии, авиабомб и беспилотников. Глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что всего в области ранены 26 человек.

В самом Днепре пострадали 18 человек, среди которых двухлетняя девочка и десятилетний мальчик, которые находятся на амбулаторном лечении. Еще 8 взрослых (четыре женщины и четыре человека) госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Мэр Борис Филатов отметил, что коммунальные службы уже ликвидируют последствия атаки, ведь в городе повреждено около 20 многоэтажек и частных домов, а количество выбитых окон измеряется тысячами.

Разрушения получили два детских сада, гимназия, религиозное учреждение (мечеть), корпус одного из высших учебных заведений, трамвай и промышленное предприятие.

Обстрел Одессы 18 мая: что известно

Не менее тревожной была ночь в Одессе, которую враг массированно атаковал ударными дронами. По информации Олега Кипера и Сергея Лысака, в Киевском и Приморском районах города зафиксировано попадание БпЛА в три жилых дома.

Одно одноэтажное здание полностью разрушено, в других повреждены крыши и фасады, а возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. К сожалению, пострадали два горожан — 59-летний мужчина и 11-летний мальчик.

Кроме жилых массивов, разрушений подверглись здания местного лицея и детского сада, а под утро враг совершил налет на объекты критической инфраструктуры, где, к счастью, обошлось без жертв.

Отдельно спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что во время ночной атаки российский Шахед поразил китайское торговое судно. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Атака на Украину, 18 мая: последствия обстрела других регионов

Российские дроны нанесли удары и по другим областям Украины, однако там обошлось без человеческих жертв. На Кировоградщине, по данным Андрея Райковича, обломки или попадания вражеского БпЛА повлекли за собой возгорание кровли частного дома в Кропивницком районе на площади 40 квадратных метров.

В Хмельницкой области зафиксировано сбыт воздушных целей, однако из-за падения обломков возникли пожары на территории нескольких предприятий, которые были ликвидированы без пострадавших.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил об успешном уничтожении шести беспилотников в пределах области без каких-либо негативных последствий на земле.

Профессионально отработали силы ПВО и в Ровенской области, где по данным Александра Коваля, люди и объекты инфраструктуры не получили повреждений.

