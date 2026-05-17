Кто покинул МастерШеф 17 в 22 выпуске: паркур на кухне, блюда для отцов и битва черных

Борьба за место в заветной десятке лучших кулинаров страны становится все более ожесточенной.

На телеканале СТБ состоялись очередные выпуски 17-го сезона МастерШеф, которые заставили участников не только продемонстрировать профессиональные скиллы, но и заглянуть в собственную душу.

Зрители, следящие за эфирами 17 мая, увидели эмоциональные признания и настоящую проверку на выносливость.

Калории для паркуристов: как прошли новые выпуски МастерШеф-17

Неделя началась чрезвычайно динамично — на кухню пожаловали 11 требовательных гостей. Это подростки-спортсмены, занимающиеся паркуром. Главным вызовом для аматоров стало приготовление сытной еды, которая восстановила бы силы юных экстремалов.

Следующий этап стал самым эмоциональным за весь сезон. Участники готовили блюда-посвящения своим отцам или людям, которые стали для них духовными наставниками.

Кроме того, аматоры прошли через марафон из 12 мини-тестов, где вместо полноценного блюда демонстрировали базовые техники: от филирования до классических нарезок.

Финальным аккордом стала битва черных фартуков. В центре внимания оказалась Леди Анна, получившая черную метку. Все остальные участники были ограничены в движениях, а Анна стала их руками и ногами.

Условия были жесткими: если хоть один кулинар провалит задание — он уходит домой. Но если все справятся идеально — проект должна будет покинуть сама Анна.

Именно это испытание дало окончательный ответ на вопрос, кто покинул Мастершеф 17 в 22 выпуске.

Кто покинул МастерШеф 17 сезон 22 выпуск

На этой неделе проект покинул Александр Славинский. Он — 40-летний киевлянин, который пришел на шоу в статусе успешного консультанта по кофейному бизнесу.

Александр известен тем, что превратил кофе в настоящий гастрономический инструмент, научившись сочетать его с продуктами, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми. Именно Александр является автором легендарного Киевского кофе.

Я обожаю эксперименты и создание новых гастрономических ощущений. На МастерШеф я шел за драйвом, эмоциями и новыми связями, — вспоминает свой путь на проекте Александр.

Несмотря на свою феноменальную выдержку, спокойствие и искреннюю любовь к кулинарии, он остановился в шаге от десятки сильнейших. Однако борьба за право называться лучшим поваром страны продолжается.

