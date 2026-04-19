Кто покинул МастерШеф 17 в 14 выпуске: европейская гастрономия и “последний гость заведения”

На телеканале СТБ прошли очередные выпуски 17-го сезона кулинарного проекта МастерШеф, которые погрузили любителей в атмосферу европейских гастрономических традиций и проверили их выносливость.

Эта неделя запомнилась зрителям не только изысканными блюдами, но и нестандартными испытаниями, имитирующими реальные вызовы профессиональной кухни.

Как прошел 14 выпуск МастерШеф 17

Началась неделя с конкурса, который превратил кухню проекта в уютную, но несколько загроможденную “квартиру”. Работая в парах, участники должны были доказать, что они настоящая семья.

Формат испытания оказался необычным: пока один из партнеров готовил классический домашний закрытый пирог с начинкой, другой должен обеспечить чистоту на рабочем месте, выполняя роль ответственного за уборку.

Далее любителей ожидало большое итальянское путешествие, посвященное искусству приготовления пасты. Задача была многоэтапной: сначала кулинары соревновались в мастерстве затворения теста.

Каждая заготовка проходила тщательную проверку Владимира Ярославского, и только после его “да” участники получали право выбрать одну из 12 сложных разновидностей пасты для финальной презентации.

Психологическое напряжение добавил фактор скорости — тот, кто завершил работу с последним тестом, автоматически получил черный фартук еще до начала основного этапа приготовления.

Французский этап испытаний стал проверкой не только кулинарных навыков, но и интеллектуального уровня участников. Основным ингредиентом для блюд высокой кухни на этот раз стали мозги.

Ситуация осложнялась тем, что амбар был закрыт, а необходимые продукты любители “покупали” за собственную эрудицию. Только дав правильные ответы на вопросы, они могли выбрать ингредиенты из фуд-горки и начать работу над своими версиями французских деликатесов.

Кто покинул МастерШеф 17 в 14 выпуске

Финальным и наиболее эмоциональным моментом недели стало сражение черных фартуков, посвященное концепции “последнего гостя заведения”. Кулинары должны были воспроизвести реальное состояние шеф-повара на исходе тяжелой смены: когда силы на грани, но клиент ожидает шедевр.

Чтобы погрузить участников в состояние физической усталости, они готовили с дополнительными нагрузками на руках и ногах. При этом сама кулинарная задача была определена случайным жребием, что придало фатальности борьбе за право остаться в проекте.

Несмотря на изнурительное сражение черных фартуков, эта неделя на проекте завершилась без потерь, ведь судьи решили не прощаться ни с одним из участников.

Невероятная воля к победе и высокий уровень блюд для последнего гостя убедили шефов дать каждому второй шанс. Таким образом, борьба за звание лучшего повара продолжилась в полном составе.

