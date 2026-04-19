10 000 лет неравенства: почему женщины на протяжении истории питались хуже мужчин

Проблема гендерного неравенства оказалась гораздо глубже, чем считалось ранее — она буквально запечатлена в костях наших предков. Новое масштабное исследование, опубликованное в научном журнале PNAS Nexus, доказало: на протяжении последних 10 000 лет женщины стабильно получали менее питательную пищу, чем мужчины. И причина была вовсе не в дефиците ресурсов.

Статус на тарелке: мясо как символ власти

Международная группа ученых провела поистине титаническую работу, проанализировав химический состав останков более 12 тысяч человек. География исследования охватила 40 стран Западной Евразии и Средиземноморья, а временной промежуток — от неолита до позднего Средневековья.

Главный вывод археологов: мужчины во все времена имели значительно больший доступ к животному белку. Проще говоря, лучшие куски мяса и продукты животного происхождения доставались «сильному полу».

Ученые объясняют это не биологическими потребностями, а социальными установками. Потребление мяса в большинстве культур было тесно связано с идеями контроля, доминирования и высокого социального статуса. Соответственно, мужчина, потреблявший белок, демонстрировал свою власть, в то время как женские потребности в питательных веществах систематически недооценивались.

Неравенство даже среди равных

Интересно, что эта тенденция зародилась еще в эпоху раннего неолита. Даже тогда, когда человеческие сообщества были относительно эгалитарными (равноправными), а общая диета популяции казалась однородной, половой разрыв уже существовал. Некоторое сближение рационов произошло лишь в Средние века, хотя общий перекос в пользу мужчин сохранялся.

Такой длительный дефицит качественной пищи не прошел для женщин бесследно. Исследователи связывают ограниченный доступ к полноценному питанию с целым букетом исторических проблем со здоровьем у женщин:

Хроническое недоедание;

Уязвимость к инфекционным и паразитарным болезням;

Общее истощение организма;

Существенное сокращение продолжительности жизни.

Авторы исследования подчеркивают: диетическое неравенство было следствием не «голодных времен», а глубоко укоренившихся традиций. Общества веками воспитывали убеждение, что качественная еда — это прерогатива мужчины, а женщина может довольствоваться малым.

Этот исторический опыт показывает, как трудно искореняются стереотипы, формировавшиеся тысячелетиями.

