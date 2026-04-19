10 000 років нерівності: чому жінки впродовж історії харчувалися гірше за чоловіків

Проблема гендерної нерівності виявилася набагато глибшою, ніж вважалося раніше — вона буквально закарбована в кістках наших предків. Нове масштабне дослідження, опубліковане в науковому журналі PNAS Nexus, довело: впродовж останніх 10 000 років жінки стабільно отримували менш поживну їжу, ніж чоловіки. І причина була зовсім не в дефіциті ресурсів.

Статус на тарілці: м’ясо як символ влади

Міжнародна група вчених провела справді титанічну роботу, проаналізувавши хімічний склад решток понад 12 тисяч людей. Географія дослідження охопила 40 країн Західної Євразії та Середземномор’я, а часовий проміжок — від неоліту до пізнього Середньовіччя.

Головний висновок археологів: чоловіки в усі часи мали значно більший доступ до тваринного білка. Простіше кажучи, найкращі шматки м’яса та продукти тваринного походження діставалися «сильній статі».

Вчені пояснюють це не біологічними потребами, а соціальними установками. Вживання м’яса в більшості культур було тісно пов’язане з ідеями контролю, домінування та високого соціального статусу. Відповідно, чоловік, який споживав білок, демонстрував свою владу, тоді як жіночі потреби в поживних речовинах систематично недооцінювалися.

Нерівність навіть серед рівних

Цікаво, що ця тенденція зародилася ще в епоху раннього неоліту. Навіть тоді, коли людські спільноти були відносно егалітарними (рівноправними), а загальна дієта популяції здавалася однорідною, статевий розрив уже існував. Певне зближення раціонів відбулося лише в Середні віки, хоча загальний перекіс на користь чоловіків зберігався.

Такий тривалий дефіцит якісної їжі не минув для жінок безслідно. Дослідники пов’язують обмежений доступ до повноцінного харчування з цілим букетом історичних проблем зі здоров’ям у жінок:

Хронічне недоїдання;

Вразливість до інфекційних та паразитарних хвороб;

Загальне виснаження організму;

Суттєве скорочення тривалості життя.

Автори дослідження наголошують: дієтична нерівність була наслідком не голодних часів, а глибоко вкорінених традицій. Суспільства століттями виховували переконання, що якісна їжа — це прерогатива чоловіка, а жінка може задовольнитися меншим.

Цей історичний досвід показує, як важко викорінюються стереотипи, що формувалися тисячоліттями.

