“Я більше так не хочу”: як гендерні стереотипи руйнують українські сім’ї під час війни

Вдень вона керує мільйонними бюджетами або волонтерськими зборами, а ввечері єдина в хаті знає, де знайти шкарпетки і як за п’ять хвилин зварити борщ. Україна опинилася в парадоксі: ми віримо, що жінка може керувати країною (81%), але 66% досі чекають від неї другої зміни на кухні.

Дослідження Спільні контури виявило ментальний розрив, який виснажує мільйони українок. Разом із експертками ми розібралися, як цей побутовий тиск руйнує шлюби і впливає на демографію.

Жінка-бос на кухні: парадокс, який виснажує мільйони

Професорка психології та директорка Rating Lab Маріанна Ткалич пояснює: цей розрив є наслідком десятиліть виховання, у якому чоловіків майже не залучали до побуту, а жінок замикали в домашній фортеці, де кухня була чи не єдиною сферою їхньої реальної влади.

— Чоловіків у процесі соціалізації мало залучали до побуту. Лише в останні 15–20 років відбулися суттєві зміни. До того модель була такою: чоловік працює, жінка займається домом. Виросли покоління чоловіків, які не були достатньо вправними в побуті. Жінки також не завжди допускали їх до цих обов’язків, адже побут — це не лише навантаження, а й певна влада в домі. Так формувався феномен навченої безпорадності, коли чоловіки багатьох речей просто не вміли робити, — розповідає Маріанна Ткалич.

Кандидатка психологічних наук і психотерапевтка Тетяна Можаровська додає, що сьогодні українське суспільство живе в болісній перехідній моделі.

— Справді, ми зараз живемо в перехідній моделі: суспільство вже дозволило жінці реалізовуватися професійно, але старі очікування щодо ідеальної господині нікуди не зникли. Це створює подвійне навантаження і провокує внутрішній конфлікт. Жінці важливо не намагатися відповідати чужим очікуванням, а визначити й усвідомити власні пріоритети та межі. Баланс не виникає сам собою — він є результатом домовленостей у парі, перерозподілу ролей і відмови від перфекціонізму.

Хронічна провина: чому 59% українців тиснуть на працюючих мам

Сьогодні ситуацію частково полегшує побутова техніка: роботи-пилососи та посудомийні машини справді зменшують навантаження. Водночас уявлення про те, що сім’я страждає, якщо мама працює, досі залишається сильним: у це вірять 59% українців. У багатьох жінок така суспільна установка викликає почуття провини.

На думку Тетяни Можаровської, саме це почуття провини з часом може призводити до хронічного виснаження.

— Найімовірніше, цей стереотип прямо формує хронічне почуття провини. Жінка ніби постійно відчуває себе недостатньою: на роботі думає про дитину, а поруч із дитиною — про роботу. Це виснажує, бо забирає внутрішній ресурс і не дає відчути задоволення ні від материнства, ні від професійної реалізації. У довгостроковій перспективі такий стан може призводити до емоційного вигорання. Тому важливою є нормалізація: достатньо хороша мати — не та, яка завжди поруч, а та, яка емоційно доступна і по-справжньому присутня в житті дитини. І не менш важливо дозволити собі бути неідеальною — без самопокарання.

Міф про “природу” і чоловіка-гаманця

Майже половина опитаних (49%) досі вважають, що чоловіки від природи гірше дають собі раду з домашніми справами. Психологині ж називають це зручною маніпуляцією.

— Це не про природу, а про соціалізацію. Якщо людина не навчена, вона просто не вміє — але це не означає, що не здатна. Цей міф зручний, бо знімає відповідальність. Але він руйнує партнерство: один партнер перевантажений, інший — дистанційований. У таких парах накопичуються образа, нерівність і втома. Партнерство починається там, де йдеться не про допомогу, а про спільну відповідальність. Дім — це не жіноча територія, а спільний простір, — пояснює психотерапевтка.

Стереотип чоловіка-гаманця (58% підтримки) б’є і по самих чоловіках, знищуючи близькість у парі:

Таке звуження чоловічої ролі шкодить близькості в парі. У цій моделі чоловік часто відчуває, що його цінність вимірюється лише заробітком. Це створює постійний тиск, тривогу і страх не впоратися. Як наслідок можуть виникати емоційна дистанція, перевтома, а інколи — психосоматичні симптоми чи емоційне вигорання.

Україна на мапі гендерних стереотипів: між традицією і змінами

Україна не вписується однозначно ні в більш традиційну, ні в більш рівноправну європейську модель. За словами професорки психології та директорки Rating Lab Маріанни Ткалич, у питаннях гендерних ролей ми є своєрідним ментальним гібридом на перетині Сходу та Заходу.

— Я б не сказала, що ми повністю відтворюємо модель Східної Європи — радше перебуваємо на перетині Східної і Західної Європи. У деяких питаннях Україна виглядає доволі прогресивно. Зокрема, йдеться про сприйняття жінок у професійній сфері: в Україні доволі високим є сприйняття того, що жінки можуть обіймати високі керівні посади. Водночас орієнтиром у питанні розподілу домашніх обов’язків для багатьох країн залишається Скандинавія, де чоловіки значно активніше залучені до побуту. Натомість, наприклад, у Польщі на традиціоналістські установки досі помітно впливає висока релігійність.

Потрійне навантаження: війна як іспит на витривалість

Війна внесла жорсткі корективи. Провідна наукова співробітниця Інституту демографії НАН України Світлана Аксьонова переконана: повномасштабне вторгнення фактично відкинуло Україну в питаннях рівності на десятиліття назад.

— Чоловікам потрібно було мобілізуватися і захищати країну. Тож основний тягар повсякденного життя ліг на плечі жінок. Зараз це вже не подвійне, а потрійне навантаження: робота, сім’я і волонтерство. Жінка заробляє гроші, повертається додому, займається дітьми і ще знаходить час на волонтерську роботу — плете сітки чи готує допомогу. Наші жінки — це просто щось неймовірне, я просто дивуюся їхній силі, — каже фахівчиня.

Репродуктивні стратегії та розлучення під ключ

Демографи застерігають: цей тиск впливає і на демографію. Поки батьківство не стає справді партнерським, народження дитини для багатьох жінок і далі асоціюється передусім із виснаженням. З’явився навіть новий болючий термін — “розлучення під ключ”.

— Я стикнулася з тим, що в нас є таке поняття, як «розлучення під ключ». Фірма може оформити розірвання шлюбу онлайн без потреби, щоб жінка приїжджала в Україну. Є сім’ї, де до війни все було добре, але тривалого розділення вони не витримали. Щодо дітей, то ми бачимо дві стратегії в родинах військових. Одні народжують як продовження роду: якщо з чоловіком щось станеться, у мене залишиться дитина від коханої людини. Інші — категорично відмовляються, бо кажуть: Я не хочу сама виховувати дітей, я хочу, щоб у них був живий батько, — додає Світлана Аксьонова.

Європейський досвід, якщо чоловік не пішов у декрет — не отримав допомоги

Світлана Аксьонова наводить приклад Швеції, де залученість чоловіків до догляду за дитиною і побуту стимулюється на рівні державної політики:

— У 2021 році в Україні запровадили оплачувану відпустку для батька при народженні дитини. Але в нас вона триває лише 14 днів, тоді як в інших країнах — до трьох місяців. Там питання ставлять так: якщо батько не бере відпустку, сім’я взагалі не отримує частину допомоги при народженні дитини. Тобто втрачає гроші. Усі розуміють, наскільки важливо, щоб чоловік брав на себе частину обов’язків. Це напряму впливає на репродуктивні плани: такі сім’ї швидше наважуються на народження дитини.

Тетяна Можаровська підтверджує: рішення про другу дитину часто є передусім оцінкою ресурсу:

— Так, це справді реальний фактор. Рішення про другу дитину часто ухвалюють не лише з любові до дітей, а й з огляду на ресурс. Якщо жінка вже живе в режимі хронічного виснаження, друга дитина може сприйматися не як радість, а як ще одне навантаження. Тут питання не в небажанні материнства, а в умовах. Коли є підтримка, партнерство і розподіл обов’язків, бажання розширювати сім’ю значно зростає.

Двосторонній процес: як українки змінюють Європу

Мільйони українок, які побачили партнерську модель у країнах ЄС, уже не готові повертатися до старих правил.

— Наші жінки не кіно туди поїхали дивитися — вони там живуть. І коли вони будують партнерські стосунки з чоловіками-європейцями, то теж впливають на них. Ці чоловіки змінюються у своїх уявленнях про партнерство: починають більше долучатися, більше вкладатися. Це двосторонній процес. Але, потрапляючи назад у звичне середовище, ці зміни можуть частково відкотитися, — застерігає Маріанна Ткалич.

Тетяна Можаровська радить парам вчитися домовлятися.

— Жінки, які побачили іншу модель партнерства, часто повертаються з новими стандартами — і це може створювати напругу в парі. Основний конфлікт тут не стільки про побут, скільки про зміну ролей. Щоб не дійти до розриву, важливо відкрито проговорювати очікування без звинувачень: домовлятися про конкретні зміни, а не вимагати від партнера бути іншим, бачити в ньому не опонента, а союзника. Стійкі пари — не ті, де все залишається як було, а ті, які вміють переглядати правила і домовлятися заново, — підсумувала кандидатка психологічних наук.

Точка неповернення: історії жінок, які побачили інший світ

Поки держава пише стратегії, а експерти аналізують цифри, у житті багатьох українок триває тиха революція. Соціологічні дані лише фіксують те, що на практиці давно стало частиною щоденного досвіду: після життя в країнах ЄС багато жінок інакше дивляться на батьківство, побут і партнерство.

Побачивши на власні очі, що батьківство може бути рівним, а домашні обов’язки — спільними, вони повертаються додому з новим запитом на повагу, партнерство і справедливий розподіл ролей. Саме тому європейський досвід для багатьох родин стає випробуванням на готовність переглядати звичні правила.

Ми зібрали історії чотирьох жінок, для яких повернення додому стало точкою неповернення до старих стереотипів.

Олена (31 рік), повернулася з Берліна.

— У Німеччині я звикла, що чоловік із візочком у парку об 11-й ранку — це не герой, а звичайний тато. Коли я повернулася до чоловіка в Одесу і знову почула: “Де мої чисті шкарпетки?”, у мене стався збій системи. Я працюю нарівні з ним. Чому я маю бути його менеджеркою з побуту? Ми ледь не розлучилися, поки він не зрозумів: або ми ділимо хату навпіл, або я взагалі не готую, — розповіла жінка.

Марта (29 років), повернулася з Варшави:

— У Польщі я побачила, як чоловіки спокійно йдуть у декрет і займаються дітьми. Мій чоловік — військовий, і я дуже чекаю на його повернення. Але вже зараз у листах готую його до того, що ми будемо партнерами. Я не хочу бути берегинею, яка падає з ніг від втоми. Я хочу, щоб у моєї дитини був живий тато, який уміє зварити кашу і знає, чим живе малюк, а не просто гість, який після війни приходитиме на все готове.

Ірина (38 років), повернулася зі Стокгольма.

— Швеція навчила мене, що жіночих справ не існує. Є просто справи, які треба зробити. Мій шлюб не витримав повернення до українського “ти ж жінка”. Чоловік хотів стару версію мене — ту, яка мовчки прибирає за ним і закриває всі потреби сім’ї. А я побачила, як чоловіки там поважають час і простір жінки. Я обрала себе. Краще бути самою, ніж у стосунках, де ти — лише безкоштовна функція обслуговування, — зазначила Ірина.

Катерина (34 роки), повернулася з Парижа:

— Парижанки не відчувають провини за свій успіх і не намагаються бути ідеальними господинями, якщо не мають на це сил. Я повернулася і сказала чоловікові: ми або купуємо посудомийну машину, і ти береш на себе вечірні прогулянки з дитиною, або я просто не витримаю. Війна і так забрала в нас забагато сил, і я не хочу віддавати решту життя швабрі. Державні виплати не змусять мене народити другу дитину, а от упевненість у тому, що чоловік підхопить побут, — так.

