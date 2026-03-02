Маленький крок до одужання: як дружини військових знаходять порятунок у терапії квітами

На Закарпатті волонтери-благодійники влаштували для матерів та дружин військових майстер-клас із виготовлення весняних композицій. Сформували безпечний простір для підтримки, спілкування і емоційного відновлення жінок, які проживають війну через тривогу, очікування та втрату.

Квіто-терапія на Закарпатті: як жінки справляються з горем втрати

Дружина загиблого військового Івана Пайди з 128-ї бригади Мар’яна створює композицію із живих весняних квітів з добрими думками і спогадами про чоловіка. Він був вчителем. На фронт пішов добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Його вбили у боях за звільнення Херсонщини.

— Було емоційно важко. Вчора була третя річниця саме від поховання чоловіка, але прийшовши додому, я зрозуміла, що я сильна і рухаюсь далі. Дякую Богу, що є заради кого і в пам’ять кого.

Мар’яна виховує двох синів і втілила в життя мрію чоловіка, відкрила в Ужгороді кав’ярню.

— Коли я побачила реєстрацію (на терапію, — ред), я загорілась. В нашій кав’ярні дуже багато квітів.

І дуже символічно буде, що саме ця композиція потім буде прикрашати нашу кав’ярню.

Наталія Вертюх з Києва. У таких акціях для дружин і матерів загиблих військових бере участь вже не вперше, каже, що після них стає легше.

— Це як маленький крок до одужання, до нового життя. І коли перебуваєш в колі жінок, які це пережили, ти розумієш, що перебуваєш серед своїх. Тебе розуміють через біль, але приходить маленьке одужання. Це дуже важливо.

Її чоловік Андрій загинув на Покровському напрямку у вересні 2024 року. Його тіло залишилося на полі бою.

— Півтора року я живу в дуже важкому стані, тому що самотність і біль втрати — це дуже важко. Дуже важко вижити в такий час, дуже важко вижити самій і дуже важко прийти до нормального стану.

Складати букети вчаться 40 дружин матерів-героїв. У кожної на столі кашпо та оберемок весняної краси: тюльпани, мімози, зелень та верба.

Створювати композиції з квітів не важко, каже флористка Тетяна Ваха. Така арт-терапія розслабляє тіло і стабілізує нервову систему, знижує тривожність та покращує настрій, допомагає звільнитися від негативних емоцій та отримати творче натхнення.

— Це композиція від душі. Кожна жінка як відчуває, так і створює цю композицію.

Безкоштовна психологічна реабілітація квітами для дружини матерів-героїв — це соціальний проект Шанс на відновлення. Громадська організація, яка його втілює, допомагає військовим, забезпечує їх амуніцією, технікою і медикаментами, підтримує дітей постраждалих від війни та переселенців і влаштовує аукціони і марафони, щоб зібрати на це все якомога більше грошей.

— В нас немає фінансування, немає постійних донорів, але в нас є оточення. Люди, які вже нас знають, вони готові підтримати нашу діяльність фінансово. І саме так ми можемо робити певні проекти, — говорить організаторка Анжела Кондратюк.

На сьогоднішній день в роботі 18 проектів. Майстер-клас жінкам сподобався. Кожна милується власноруч створеною красою, фотографують композиції і тішаться, що мають можливість не лише не надихнутися красою та покращити свій психоемоційний стан, а й провести час у колі жінок, які їх розуміють.

