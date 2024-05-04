Природа, яка зцілює душу. На Київщині працює садотерапія для військовослужбовців

На Київщині, на території однієї з лікарень Гільдія ландшафтних архітекторів України, благодійники та волонтери висаджують дерева, кущі та квіти для військових. Назвали свій проект Реабілітаційні сади. Це психологічна допомога в рамках садотерапії.

Садотерапія — це спосіб лікування рослинами, який набуває великої популярності в Україні. Зараз з її допомогою реабілітують військових після бойових дій. Цей метод поліпшує здоров’я та психічний стан захисників.

Садотерапія для військових — як небайдужі допомагають відновити психологічний стан воїнів

Після початку повномасштабного вторгнення лікувальний заклад, де запустили проект, завантажений на 120%. В основному тут перебувають військовослужбовці з порушеннями психічного або неврологічного стану.

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Лікують їх психологи та неврологи, допомагають благодійники та волонтери. Один із методів допомоги — садотерапія.

До проекту також долучилася ведуча програми Вікна-новини Тетяна Висоцька. Каже, що розуміє, наскільки військові потребують такої допомоги:

— Беру участь як дружина військового. Я знаю, що мій чоловік і його побратими з контузіями, але їм треба повертатися до життя. Їм потрібна тиша. Їм потрібно відчуття заземленості й мирної землі, а не тої, де їм доводилося закопуватися, щоб врятувати свої життя, — пояснює ведуча.

Інша назва цього способу відновлення — гардентерапія. Це метод лікування рослинами стає дедалі популярнішим в Україні.

Благодійниця та ландшафтна дизайнерка Юлія Рашковська займається цим проектом вже сім років. Впевнена, що садотерапія дійсно має лікувальний ефект, адже покращує психологічний стан:

Ми лікуємо природою. Сад виліковує не стільки тіло, скільки душу, — стверджує Юлія.

Перед запуском проекту провели анкетування серед працівників та пацієнтів, щоб зрозуміти настрої та думки. І лише тоді підібрали відповідний дизайн і види рослин.

— Ми поцікавилися, яка кольорова гама їм подобається. Сад для пацієнтів — це дім усамітнення, де вони хочуть мати стан спокою. Ми проектували цей сад, що можна було усамітнитися, — говорить дизайнерка.

Єдина проблема — відсутність посадкового матеріалу. Оскільки це волонтерський проект, кошти й рослини доводиться шукати самотужки. Дерева та кущі їм передають навіть з Італії.

Але, впевнена психологиня лікарні Анна Мокроусова, цей проект дуже важливий для військових. Адже коли їм здається, що світ навколо зруйнований і нічого більше немає, садотерапія допомагає повернути їм свою об’єктність — відчуття, що вони можуть зробити щось власними руками.

Також ми розповідали про кольоротерапію — ще один відносно новий спосіб реабілітації військових.

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