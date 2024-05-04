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Природа, яка зцілює душу. На Київщині працює садотерапія для військовослужбовців

Любов Кукла, журналістка програми Вікна-новини 04 Травня 2024, 13:00

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