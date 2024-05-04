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Природа, которая исцеляет душу. В Киевской области работает садотерапия для военнослужащих

Любовь Кукла, журналист программы Вікна-новини 04 мая 2024, 13:00

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