Природа, которая исцеляет душу. В Киевской области работает садотерапия для военнослужащих

В Киевской области, на территории одной из больниц Гильдия ландшафтных архитекторов Украины, благотворители и волонтеры высаживают деревья, кусты и цветы для военных. Назвали свой проект Реабилитационные сады. Это психологическая помощь в рамках садотерапии.

Садотерапия — это способ лечения растениями, который приобретает большую популярность в Украине. Сейчас с ее помощью реабилитируют военных после боевых действий. Этот метод улучшает здоровье и психическое состояние защитников.

Садотерапия для военных — как неравнодушные помогают восстановить психологическое состояние воинов

После начала полномасштабного вторжения лечебное заведение, где запустили проект, загруженный на 120%. В основном здесь находятся военнослужащие с нарушениями психического или неврологического состояния.

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Лечат их психологи и неврологи, помогают благотворители и волонтеры. Один из методов помощи — садотерапия.

К проекту также присоединилась ведущая программы Вікна-новини Татьяна Высоцкая. Говорит, что понимает, насколько военные нуждаются в такой помощи:

— Участвую как жена военного. Я знаю, что мой муж и его побратимы с контузиями, но им нужно возвращаться к жизни. Им нужна тишина. Им нужно чувство заземленности и мирной земли, а не той, где им приходилось закапываться, чтобы спасти свою жизнь, — объясняет ведущая.

Другое название этого способа восстановления — гардентерапия. Этот метод лечения растениями становится все более популярным в Украине.

Благотворительница и ландшафтная дизайнер Юлия Рашковская занимается этим проектом уже 7 лет. Уверена, что садотерапия действительно оказывает лечебный эффект, ведь улучшает психологическое состояние:

Мы лечим природой. Сад излечивает не столько тело, сколько душу, — утверждает Юлия.

Перед запуском проекта провели анкетирование среди работников и пациентов, чтобы понять настроения и мнения. И только тогда подобрали подходящий дизайн и виды растений.

— Мы поинтересовались, какая цветовая гамма им нравится. Сад для пациентов — это дом уединения, где они хотят пребывать в состоянии покоя. Мы проектировали этот сад, что можно было уединиться, — говорит дизайнер.

Единственная проблема — отсутствие посадочного материала. Поскольку это волонтерский проект, средства и растения приходится искать своими силами. Деревья и кустарники им передают даже из Италии.

Но, уверена психолог больницы Анна Мокроусова, этот проект очень важен для военных. Ведь когда им кажется, что окружающий мир разрушен и ничего больше нет, садотерапия помогает вернуть им свою объектность — ощущение, что они могут сделать что-то собственными руками.

Также мы рассказывали о цветотерапии — еще одном относительно новом способе реабилитации военных.

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