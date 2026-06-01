З Днем Святого Духа 2026: душевні привітання та добрі побажання

У понеділок після Трійці відзначають День Святого Духа — свято, присвячене третій іпостасі Святої Трійці.

Його святкують, щоб окремо вшанувати Святого Духа, який зійшов на апостолів у день П’ятидесятниці та дав їм силу проповідувати Євангеліє.

Свято говорить вірянам про Божу присутність у світі та духовне оновлення, іє не менш важливим і шанованим, ніж перший день Трійці.

Привітай усіх, хто сьогодні святкує. Ми підготували для тебе гарні душевні привітання своїми словами.

З Днем Святого Духа 2026 — вітання

Вітаю зі святом! Бажаю, щоб у метушні буднів завжди знаходилося місце для спокою, щирої молитви та вдячності. Нехай серце відчуває Божу присутність, а кожен новий день приносить світло, надію та внутрішню гармонію.

Зі святом! Нехай невидима Божа сила підтримує у хвилини сумнівів, надихає на добрі справи та допомагає зберігати віру навіть тоді, коли шлях здається непростим. Миру вам, тепла і душевної рівноваги.

У цей світлий день бажаю, щоб Святий Дух наповнив ваше життя мудрістю, яка веде правильними дорогами, і любов’ю, яка робить серце добрішим. Нехай поруч будуть люди, з якими хочеться ділити радість і добро.

З Днем Святого Духа! Нехай у душі завжди горить тихий вогник надії, який не згасає від життєвих випробувань. Бажаю знаходити красу в простих речах, цінувати кожну мить і відчувати Боже благословення щодня.

Щиро вітаю зі святом! Нехай Святий Дух дарує ясність думок, чистоту намірів і силу залишатися собою за будь-яких обставин. Бажаю, щоб добро, яке ви несете у світ, поверталося до вас сторицею.

Зі святом! Нехай у серці буде стільки світла, щоб вистачило і для себе, і для тих, хто поруч.

Нехай Святий Дух підкаже правильні слова, добрі рішення та подарує спокій там, де його найбільше потребуєш.

Прийми вітання з Днем Святого Духа! Бажаю тобі не втрачати віри в добро, навіть коли світ випробовує на міцність!

У День Святого Духа бажаю тобі душевної тиші, ясних думок і тепла, яке не залежить від погоди за вікном.

Нехай Святий Дух буде твоїм невидимим компасом, що веде до радості, миру та щасливих зустрічей.

