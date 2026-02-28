Скидалися на нього з “бойових”! Як бійці відкрили унікальний ветеранський хаб на Закарпатті

На Закарпатті в місті Берегове уже два місяці діє ветеранський хаб — простір підтримки, адаптації та всебічної допомоги. Створили його захисники самотужки, за власні гроші, облаштували меблями та технікою.

Тепер щодня фахівці з супроводу, юрист та психолог надають тут безкоштовну допомогу ветеранам, військовим та їхнім рідним, а також сім’ям загиблих і зниклих безвісти. Тут допомагають героям адаптуватися до цивільного життя, а також навчають бізнес-плануванню, маркетингу, як відкрити або масштабувати власну справу і отримати гранти.

Ветеранський хаб на Закарпатті: як допомагає розпочати нову справу

Як розпочати власну справу? Де знайти стартовий капітал та які можливості для розвитку бізнесу нині є в Україні? Про все це ветеранам розказує на безкоштовних заняттях команда тренерів. А ще вчить фінансовій грамотності та маркетингу, як писати бізнес-план та створювати бренди.

У ветеранському хабі триває ціла серія занять, які допомагають ветеранам розвиватися.

— Дуже добре проходить це навчання. Я дуже радий тому, що група надзвичайно ініціативна. У нас велика кількість проектних ідей. На навчанні десятки ветеранів, — каже тренер Євгеній Лукша.

Володимир Санько на псевдо Мацур у 20 років добровільно пішов на фронт на початку повномасштабної війни. Захищав країну на Луганщині та Донеччині. Біля Курдюмівки наступив на ворожу міну. Після лікування і реабілітації шукає себе.

— Одназначно хотілося б власну справу, щоб ні від кого не залежати. Це дуже добре. Але на даний період життя я не маю правильно сформульованого плану дій, за яким я буду далі йти, чим буду займатися і де би я міг бути корисним.

У іншого ветерана Володимира уже є власна справа, яку заснував до війни. Поки захищав країну, його бізнес не працював. Тепер його не лише відновлює, а й хоче масштабувати.

Ці герої у ветеранський хаб приходять часто. Кажуть, що хаб став для них другим домом, де панує атмосфера братерства, приязність і увага.

— Братерство у тому, що я не самотній, маю підтримку, всі хлопці однодумці, є психологічна підтримка, одна справа, — додає Володимир.

Цей хаб створили військові самотужки, щоб підтримати інших, а саме не давати ветеранам засиджуватися дома та почати розвиватися. Приміщення облаштували меблями, купили техніку.

— Ідея виникла, коли ми були на війні в Бахмуті. Реалізовував її наш брат Тарас Деяк. Ми скидувались кожного місяця, коли отримували “бойові”, хто по десять, хто 15 тисяч, хто скільки міг, — говорить керівник хабу Михайло Мізун.

У зручному і комфортному офісі є окремі кабінети, робочі місця для фахівців, простір для відпочинку та спілкування ветеранів. Тут можна посидіти за кавою чи чаєм та пограти у ігри.

Тут працюють юристи і психологи, фахівці з супроводу ветеранів, надають правову допомогу та консультації із соціальних питань. Є багато ветеранів, які хочуть оформити документи для отримання виплат, тож звертаються за допомогою.

Цей хаб, за задумом організаторів, має допомогти ветеранам якісно адаптуватися до цивільного життя і реалізувати себе у ньому. Усі послуги тут безкоштовні.

