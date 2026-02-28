Відео Люди

Скидалися на нього з “бойових”! Як бійці відкрили унікальний ветеранський хаб на Закарпатті

Світлана Ковбиця 28 Лютого 2026, 19:00 3 хв.

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь