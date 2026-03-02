Болт пройшов крізь череп! Як нейрохірурги з Дніпра 5 годин рятували пораненого бійця

П’ять годин під мікроскопом — стільки часу знадобилися медикам, щоб дістати сталевий болт із голови пораненого військового.

Дніпровські нейрохірурги разом із американськими колегами рятували бійця, який отримав надскладне поранення після атаки російського дрона. Сталевий уламок зупинився за міліметр від ока.

Чи вдалося зберегти зір та чи побачить боєць свою шестирічну доньку — дивись у репортажі журналістки Вікна-новини Анастасії Вільхової.

Уламок, що пройшов крізь череп: історія Дмитра

Дмитро ледь розплющує очі і говорить короткими переривчатими фразами. Кожне слово йому дається з видимим зусиллям. 17 лютого з побратимом він їхав на позиції, коли по їхній автівці поцілив російський дрон.

— Удар був з моєї сторони, не з його. Він був водієм, я з пасажирської сторони. То йому трохи легше.

Дмитро пам’ятає, як кожну хвилину після вибуху, попри розтрощений череп, він залишався при тямі. Чув, як побратими намагаються витягти його з понівеченої автівки. Пораненого бійця евакуювали до Дніпра, де українсько-американська команда нейрохірургів п’ять годин боролася за його життя.

— Вкрай важке поранення. Це були і фрагменти дерева, і скло, і металевий болт, який влетів через череп, пошкодив мозок, влетів в орбіту ока і зупинився за декілька міліметрів від зорового нерву, — каже американський нейрохірург Рокко Армондо.

Вже після операції медики показують, що саме дістали з голови пацієнта. Понівечений болт із різьбою, лише щасливим збігом не пошкодив око.

Лікарі не тільки дістали уламок, але й зменшили тиск на око та уникнули післяопераційної гематоми. Та найбільша перемога лікарів у тому, що після одужання чоловік зможе знову побачити свою дружину і шестирічну донечку.

Така співпраця українських та американських лікарів у Дніпрі стала постійною. Нейрохірурги разом провели вже 34 операції і випадок Дмитра лише один з десятків, коли об’єднані зусилля медиків повертають бійців до життя.

