Як Росія присвоює всі лаври перемоги у Другій світовій війні

День перемоги над нацизмом, який для більшості країн завжди був днем жалоби й пам’яті, коли потрібно нагадати всім, що такі злочини не повторяться знову, Росія завжди перетворювала в гучне святкування та гру м’язами перед іншими країнами.

Внесок України в перемогу не визнавав україноненависник Сталін. А сучасному поколінню росіян Путін та кремлівська пропаганда вкладали в голови — Росія виграла б Другу світову війну і самотужки.

Насправді ж у радянській армії воювали мільйони українців, загинув кожен п’ятий мешканець.

У роки Другої світової на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок.

Перемогу в Другій світовій війні Росія як наступниця СРСР закріпила лише за собою. Та цифри красномовніші за слова російських пропагандистів.

За усі роки війни до армії СРСР мобілізували сім мільйонів українців. Вихідці з України були у військах Франції, Польщі, США та Великої Британії. У 1944 році кожен третій червоноармієць був українцем, мобілізовували навіть наймолодших.

Історик Олександр Зінченко каже, що російські війська вміють тільки закидати ворога гарматним м’ясом. Але, щоб виграти у Другій світовій, як і сьогодні, цього недостатньо.

Загиблі мільйони українців — це майже половина втрат Радянського Союзу. Якщо враховувати депортованих та загиблих від голоду, то Друга світова згубила 14 мільйонів українців.

Читати на тему Один вождь, одна ідеологія. Історики розповіли про схожість Гітлера та Путіна У чому схожість правління Гітлера та Путіна, які паралелі наводять історики. isvideotitle=1

Адже по нашій країні війна пройшлася двічі: спочатку повна німецька окупація, а потім звільнення.

Сама тільки операція з форсування Дніпра для визволення Києва забрала життя сотні тисяч людей. Під час звільнення на території України було знищено 700 міст, 28 тисяч сіл, 16 тисяч підприємств.

Україна своєю позицією завжди показувала, що “ніколи знову”. Ми показували, що пережили це, готові йти далі та ніколи не хочемо знову бачити таке зло. Проте Росія повсякчас повторювала: “Можем повторить”. І нині повторює — знищує українські міста, вбиває десятки тисяч цивільного населення, катує та депортує людей і не жаліє навіть дітей.

Ми віримо, що перемога за нами та Хрещатик побачить парад перемоги України.

Нагадаємо, раніше ми писали про, те що Верховна Рада України у 2023 році встановила 8 травня День пам’яті та перемоги – єдиною датою, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам’ять загиблих у загиблих у Другій світовій війні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!