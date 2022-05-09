Світ

Один вождь, одна ідеологія. Історики розповіли про схожість Гітлера та Путіна

Оксана Михайлова 09 Травня 2022, 07:00

Більше відео
0:04:11
Шикарна яхта Путіна
Золотий туалет, СПА, аквадискотека. В Італії заарештували яхту Шехерезада — чи справді вона належить Путіну
0:08:05
Дмитро Кулеба про нафтове ембарго для Росії та викрадення українського зерна
Я переконаний, що нафтове ембарго буде — Кулеба про нові санкції проти РФ та незаконне вивезення зерна з України
0:03:58
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Ленд-ліз для України — що це таке та чим допоможе
0:03:27
Експорт української продукції до ЄС без жодних мит
Революційний крок Євросоюзу: експорт української продукції до ЄС без жодних мит
Дивитись більше

Останні відео
звернення Зеленського 9 травня

Хрещатик побачить парад на День перемоги України! Потужне звернення Зеленського 9 травня
0:04:29
Схожість правління Путіна та Гітлера
Один вождь, одна ідеологія. Історики розповіли про схожість Гітлера та Путіна
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 травня
0:03:24
Яка ситуація в Одесі
Заміновані пляжі, сотні мін у Чорному морі, проте українців зламати не можна! Як нині живе Одеса
0:06:02
звернення Зеленського
Ми вже — повноправна частина вільного світу й об’єднаної Європи! Звернення Зеленського до українців
0:01:17
Втрати Росії в Україні 8 травня
ЗСУ пішли в контрнаступ на Харківському напрямку, натомість окупанти за добу втратили сотні солдатів
0:08:45
Ніно Катамадзе про реакцію Грузії на війну в Україні
Життя змінилося, але ми маємо спільну мрію! Ніно Катамадзе розповіла про реакцію грузинів на війну
0:04:11
Шикарна яхта Путіна
Золотий туалет, СПА, аквадискотека. В Італії заарештували яхту Шехерезада — чи справді вона належить Путіну
Прес-конференція бійців Азову
Бійці Азову дали прес-конференцію — найголовніші заяви героїв Маріуполя
0:04:47
Коли закінчиться дефіцит пального в Україні
Панічні настрої збільшують ажіотаж — коли зникнуть черги на українських АЗС
Більше відео
звернення Зеленського 9 травня
Читати далі
Хрещатик побачить парад на День перемоги України! Потужне звернення Зеленського 9 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 травня
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 травня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь