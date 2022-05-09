Один вождь, одна ідеологія. Історики розповіли про схожість Гітлера та Путіна

Історики дуже обережні в порівняннях і проведенні паралелей між двома диктаторами Путіним і Гітлером та їхніми режимами. Та все ж є речі, які очевидні.

Як і Гітлер, Путін довго готувався до війни, зухвало порушує всі міжнародні угоди, виправдовує війну нібито обороною від України.

Та цинічно божиться на весь світ, що хотів усе владнати мирним шляхом, а путінська денацифікація українців нагадує знищення євреїв.

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Схожістю також є один вождь, одна ідеологія, одна партія.

Насамперед Путів готував до війни Росію: зачистив від опозиції й пропагандою виплекав сліпу масу. Вона вірить в будь-які нісенітниці, навіть у заражених птахів, які є набито є біозброєю. Все, як заповідав пропагандист Гітлера Йозеф Геббельс.

Чим примітивніші гасла, тим більше їм довіряє маса, — каже історик Юрій Шаповал.

Як і Гітлер, Путін розтоптав весь світовий порядок. Перший 70 років тому начхав на Лігу Націй, не отримавши за це належної ізоляції. А Путін буквально витер ноги міжнародним правом у 2014 році.

Німецький диктатор казав, що хотів миру, але через відчуття загрози змушений розпочати війну, те саме й чуємо від нового російського диктатора.

Гітлер нищив євреїв, Путін влаштовує геноцид українців, а поплічник Лавров публічно демонструє свій антисемітизм.

Методи війни, якими Путін вбиває українців, збігається з гітлерівським: ракети та бомби полетіли на Україну о четвертій ранку, як в 1941, без оголошення відкритої війни в обох випадках.

Військовий експерт Олег Жданов каже, що Адольф Гітлер будував свою ідеологію на вищій арійській расі. Сьогодні Путін будує ідеологію, що Росія — велика держава.

А путінська свастика не знайшла відповідної літери в себе в абетці та немає жодного ідеологічного наповнення. А зазомбованих росіян голова РФ використовує як гарматне м’ясо.

Світ має зрозуміти, що “нового Гітлера” треба зупинити вже зараз, щоб не допустити мільйони жертв.

Україну підтримує весь світ. Країни об’єдналися у боротьбі з ворогом, а люди та історики навіть вигадали нові терміни для цієї війни. Раніше ми розповідали, чому не варто плутати рашизм та путінізм.