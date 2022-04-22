Світ

Чому не варто плутати рашизм і путінізм. Автор історичного каналу пояснює значення термінів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Квітня 2022, 16:00

Більше відео
Виступ Зеленського у парламенті Португалії 21.04.2022
Ви можете допомогти захисту цивілізації Європи! Зеленський звернувся до парламенту Португалії
Чому не варто плутати рашизм і путінізм. Автор історичного каналу пояснює значення термінів
Озброєння, членство в ЄС та відбудова — про що говорив Зеленський з прем’єр-міністрами Іспанії та Данії
Джо Байден зробив нову заяву
Виступ Джо Байдена із заявою щодо України та Росії. Ми зібрали головні тези
0:00:00
Інтерв'ю Ганни Маляр - інтерв'ю заступниці міністра оборони України 21.04.2022
Україна для Путіна — плацдарм, щоб рухатися далі. Маляр про усвідомлення Заходом небезпеки
Дивитись більше

Останні відео
0:02:14
Перехоплені розмови російських військових 22.04.22

“Мій спонсор має заробити гроші та повернутися”: нові перехоплені розмови окупантів з рідними
0:03:52
Як українці готуються до Великодня та що купують
Паски та ковбаски: як українці готуються до Великодня та що купують
0:06:28
Що таке рашизм та путінізм
Чому не варто плутати рашизм і путінізм. Автор історичного каналу пояснює значення термінів
0:04:40
Розтяжка, вибухівка, міна
Навіть у дитячих іграшках та мікрохвильовках! Які сюрпризи від окупантів знаходять жителі Горенки
0:04:34
Україна на венеційському бієнале
Мистецтво не мовчить! Україна на Венеційському бієнале
0:03:49
Окупація села Кухарі на Київщині
Знищували не лише артилерією, а й авіаударами — жителі села Кухарі про наслідки окупації
Кремль
У Росії озвучили завдання другої фази “спецоперації” — реакція України
0:04:17
Історія спортсменів спортсменів з Дніпра які було в полоні на ЧАЕС
Як екстремали з Дніпра потрапили в полон окупантів на ЧАЕС — розповідь відчайдухів
0:03:27
Обстріли Харкова 22 квітня
Квартири склалися, наче сендвіч: наслідки чергового обстрілу харківської Салтівки
Що таке гібридна війна та в чому її сенс
Воювати можна не тільки за допомогою зброї. Розповідаємо, що таке гібридна війна
Більше відео
Як українці готуються до Великодня та що купують
Читати далі
Паски та ковбаски: як українці готуються до Великодня та що купують
Розтяжка, вибухівка, міна
Читати далі
Навіть у дитячих іграшках та мікрохвильовках! Які сюрпризи від окупантів знаходять жителі Горенки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь