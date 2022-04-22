Чому не варто плутати рашизм і путінізм. Автор історичного каналу пояснює значення термінів

“Рашизм” потрапив до Вікіпедії. Стаття про ідеологію нинішньої Росії доступна 24 мовами, серед яких арабська, індонезійська, але, звичайно, не російська. Що взагалі означає “рашизм”?
На таке питання відповів автор та ведучий одного з найпопулярніших історичних українських YouTube-каналів Історія Без Міфів Владлен Мараєв.
За його словами, новий термін “рашизм” поєднує в собі елементи італійського фашизму, німецького нацизму та радянського сталінізму.
Найголовніші риси подібності:
— Існує ще термін “путінізм”. Він існує довше за рашизм. Я застерігаю їх поєднувати, тому що путінізм може бути прийнятий на означення режиму путінської Росії, починаючи з кінця 1999 року.
А стосовно рашизму Мараєв наголошує, що це явище набагато глобальніше й охоплює переважну частину російського суспільства.
Тут немає значення, чи при владі Путін, чи хтось із його наступників.
Тут немає значення, чи при владі Путін, чи хтось із його наступників.
Це російський неонацизм у поєднані з класичним російським імперіалізмом.
Проте у російського диктатора є й свої страхи. Раніше ми розповідали про те, чого боїться Путін.