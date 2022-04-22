Почему не стоит путать рашизм и путинизм. Автор исторического канала объясняет значение терминов

“Рашизм” попал в Википедию. Статья об идеологии нынешней России доступна на 24 языках, среди которых — арабский, индонезийский, но, конечно же, не русский. Что вообще означает “рашизм”?
Об этом рассказал автор и ведущий одного из самых популярных исторических украинских YouTube-каналов. История Без Мифов Владлен Мараев.
По его словам, новый термин “рашизм” сочетает в себе элементы итальянского фашизма, немецкого нацизма и советского сталинизма.
Главные черты сходства:
— Есть еще термин “путинизм”, он существует дольше рашизма. Я предостерегаю их совмещать, потому что путинизм можно применять для определения режима путинской России, начиная с конца 1999 года.
А касательно рашизма Мараев подчеркивает, что это явление гораздо более глобальное и охватывает подавляющую часть российского общества.
Здесь не имеет значения, Путин ли у власти или кто-нибудь из его преемников.
Здесь не имеет значения, Путин ли у власти или кто-нибудь из его преемников.
Это русский неонацизм в сочетании с классическим русским империализмом.
Однако у российского диктатора есть и свои страхи. Раньше мы рассказывали о том, чего боится Путин.