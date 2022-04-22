Почему не стоит путать рашизм и путинизм. Автор исторического канала объясняет значение терминов

“Рашизм” попал в Википедию. Статья об идеологии нынешней России доступна на 24 языках, среди которых — арабский, индонезийский, но, конечно же, не русский. Что вообще означает “рашизм”?

Об этом рассказал автор и ведущий одного из самых популярных исторических украинских YouTube-каналов. История Без Мифов Владлен Мараев.

Что такое рашизм

По его словам, новый термин “рашизм” сочетает в себе элементы итальянского фашизма, немецкого нацизма и советского сталинизма.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Главные черты сходства:

убежденность в собственном превосходстве;

культ личности правителя;

антидемократический режим, власть контролирует жизнь общества;

однопартийная система;

тотальная пропаганда и т.д.

Что такое Путинизм

— Есть еще термин “путинизм”, он существует дольше рашизма. Я предостерегаю их совмещать, потому что путинизм можно применять для определения режима путинской России, начиная с конца 1999 года.

А касательно рашизма Мараев подчеркивает, что это явление гораздо более глобальное и охватывает подавляющую часть российского общества.

Здесь не имеет значения, Путин ли у власти или кто-нибудь из его преемников.

Это русский неонацизм в сочетании с классическим русским империализмом.

Однако у российского диктатора есть и свои страхи. Раньше мы рассказывали о том, чего боится Путин.