Следят за порядком, спасают из-под завалов и могут дать отпор оккупантам: как работает Нацполиция во время войны

Стражи порядка и люди, к которым мы обращаемся за помощью — сегодня в Украине отмечают День национальной полиции.

Ежедневно работники Нацполиции обеспечивают порядок и безопасность граждан на улицах, а сотни правоохранителей в составе Сил обороны Украины ещё и защищают нашу страну и помогают разминировать территории.

Временный исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Иван Выговский в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о работе Нацполиции во время деоккупации территорий и обратился к коллегам, поздравив их с праздником.

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Полиция в современном её представлении существует всего восемь лет, и именно тогда первые украинские правоохранители приняли присягу служить украинскому народу.

Как изменилась работа полицейских во время полномасштабной войны

По словам Т.В.О. Нацполиции Украины Ивана Выговского, ранее в обязанности правоохранителей входил контроль за порядком и борьба с преступностью в городах или населенных пунктах.

Однако с началом широкомасштабной войны работники Нацполиции спасают людей из-под завалов, помогают эвакуироваться из-под обстрелов, документируют военные преступления, проводят эксгумацию трупов, противодействуют коллаборантам и делают разминирование территорий.

Украинская Нацполиция имеет такой опыт, которого нет у большинства стран мира, — заключает Иван Выговский.

В настоящее время полицейские в составе сводных отрядов также принимают участие в боевых действиях, выполняют приказы Генштаба ВСУ.

— Также наша функция — эвакуация тяжелораненых бойцов. По состоянию на сегодня полиция эвакуировала около двух тысяч бойцов.

Также мы знаем о боевом согласовании Гвардии наступления Лють, который на около 30% состоит из правоохранителей.

Что делает полиция на деоккупированных территориях

После деоккупации территории первыми, после ВСУ, заходят полицейские для стабилизационных мер. Там они сначала определяют коллаборантов, разминируют территории и обнаруживают тела погибших.

Также все правоохранители обучены военному делу, поэтому могут давать отпор оккупантам на освобожденных территориях.

Иван Выговский говорит: полиция сейчас выполняет очень важную работу. Сегодня Национальная полиция Украины отметит лучших полицейских государственными наградами и наградами МВД.

Как работают патрульные и с какими вызовами сталкиваются они, а также почему стоит забыть все советские ужастики относительно этой профессии — рассказываем дальше.

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Главное фото: Нацполиция Украины.