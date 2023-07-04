Следят за порядком, спасают из-под завалов и могут дать отпор оккупантам: как работает Нацполиция во время войны

Стражи порядка и люди, к которым мы обращаемся за помощью — сегодня в Украине отмечают День национальной полиции.
Ежедневно работники Нацполиции обеспечивают порядок и безопасность граждан на улицах, а сотни правоохранителей в составе Сил обороны Украины ещё и защищают нашу страну и помогают разминировать территории.
Временный исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Иван Выговский в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о работе Нацполиции во время деоккупации территорий и обратился к коллегам, поздравив их с праздником.
Полиция в современном её представлении существует всего восемь лет, и именно тогда первые украинские правоохранители приняли присягу служить украинскому народу.
По словам Т.В.О. Нацполиции Украины Ивана Выговского, ранее в обязанности правоохранителей входил контроль за порядком и борьба с преступностью в городах или населенных пунктах.
Нацполиция Киева
Однако с началом широкомасштабной войны работники Нацполиции спасают людей из-под завалов, помогают эвакуироваться из-под обстрелов, документируют военные преступления, проводят эксгумацию трупов, противодействуют коллаборантам и делают разминирование территорий.
Украинская Нацполиция имеет такой опыт, которого нет у большинства стран мира, — заключает Иван Выговский.
Украинская Нацполиция имеет такой опыт, которого нет у большинства стран мира, — заключает Иван Выговский.
В настоящее время полицейские в составе сводных отрядов также принимают участие в боевых действиях, выполняют приказы Генштаба ВСУ.
— Также наша функция — эвакуация тяжелораненых бойцов. По состоянию на сегодня полиция эвакуировала около двух тысяч бойцов.
Также мы знаем о боевом согласовании Гвардии наступления Лють, который на около 30% состоит из правоохранителей.
После деоккупации территории первыми, после ВСУ, заходят полицейские для стабилизационных мер. Там они сначала определяют коллаборантов, разминируют территории и обнаруживают тела погибших.
Также все правоохранители обучены военному делу, поэтому могут давать отпор оккупантам на освобожденных территориях.
Также все правоохранители обучены военному делу, поэтому могут давать отпор оккупантам на освобожденных территориях.
Иван Выговский говорит: полиция сейчас выполняет очень важную работу. Сегодня Национальная полиция Украины отметит лучших полицейских государственными наградами и наградами МВД.
Как работают патрульные и с какими вызовами сталкиваются они, а также почему стоит забыть все советские ужастики относительно этой профессии — рассказываем дальше.
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Главное фото: Нацполиция Украины.