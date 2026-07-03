Энола Холмс 4: от чего зависит решение Netflix о продолжении франшизы

Третья часть Энолы Холмс, детективной истории о младшей сестре Шерлока Холмса, вызвала большой интерес у зрителей, но Netflix пока держит паузу и не делает никаких заявлений относительно продолжения.

Однако некоторая информация все же позволяет делать выводы, а поклонникам — надеяться на выход 4 части. Что известно на данный момент — в материале.

Будет ли Энола Холмс 4: официальная позиция Netflix

Пока Netflix не подтвердил выход Энолы Холмс 4.

Как сообщает Forbes, стриминговый сервис не спешит с анонсом и сначала анализирует результаты просмотров третьего фильма.

Такая практика для платформы является нормой: решение о продолжении франшиз обычно принимается только после того, как будут оценены рейтинги новинки.

Впрочем, шансы на четвертую часть выглядят довольно высокими.

Первый фильм, вышедший в 2020 году, стал одним из самых успешных релизов Netflix, собрав более миллиарда минут просмотра всего за первую неделю.

Сиквел возглавил мировой рейтинг платформы. Не менее впечатляют и оценки критиков: первые две ленты получили более 90% одобрения на Rotten Tomatoes, что делает франшизу одной из самых успешных детективных серий Netflix.

В Forbes также обращают внимание, что третий фильм стал перезагрузкой атмосферы. Режиссерское кресло занял Филип Барантини, который сделал историю более мрачной и драматичной.

Сам режиссер сравнивал смену настроения с тем, как Гарри Поттер и узник Азкабана в свое время изменил тон всей франшизы. Кроме того, к актерскому составу присоединился Химеш Патель, сыгравший доктора Ватсона.

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Выйдет ли Энола Холмс 4: аргументы за и против

Весомый аргумент в пользу продолжения — книги об Эноле Холмс. Фильмы основаны на серии романов Нэнси Спрингер, которая насчитывает десять книг. Это означает, что у сценаристов остается достаточно материала для новых приключений юной сыщицы.

В то же время есть и то, что заставляет поклонников волноваться. В отличие от предыдущих частей, Энола Холмс 3 заканчивается без намека на продолжение.

История завершается свадьбой Энолы и Эрнеста, а после титров нет ни одной дополнительной сцены или интриги, которая напрямую готовила бы почву для нового фильма. Из-за этого некоторые зрители предполагают, что авторы могли поставить точку в истории.

По информации Forbes, если показатели просмотров Энолы Холмс 3 окажутся на уровне предыдущих фильмов, Netflix может объявить о производстве четвертого фильма уже в августе 2026 года.

Дополнительным плюсом является то, что Милли Бобби Браун не только исполняет главную роль, но и выступает исполнительным продюсером проекта, что может положительно повлиять на будущее сериала.

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