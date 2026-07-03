Енола Холмс 4: від чого залежить рішення Netflix про продовження франшизи

Третя частина Еноли Холмс, детективної історії про молодшу сестру Шерлока Холмса, викликала великий інтерес глядачів, але Netflix поки тримає паузу і не оголошує прогнозів щодо продовження.

Але деяка інформація все ж дозволяє робити висновки, а фанатам — сподіватися на вихід 4 частини. Що відомо станом на зараз — у матеріалі.

Чи буде Енола Холмс 4: офіційна позиція Netflix

Поки Netflix не підтвердив вихід Еноли Холмс 4.

Як повідомляє Forbes, стримінговий сервіс не поспішає з анонсом і спершу аналізує результати переглядів третього фільму.

Така практика для платформи є нормою: рішення про продовження франшиз зазвичай ухвалюють лише після того, як будуть оцінені рейтинги новинки.

Втім, шанси на четверту частину виглядають досить високими.

Перший фільм, який вийшов у 2020 році, став одним із найуспішніших релізів Netflix, він зібрав понад мільярд хвилин перегляду лише за перший тиждень.

Сиквел очолив світовий рейтинг платформи. Не менш вражають і оцінки критиків: дві перші стрічки отримали понад 90% схвалення на Rotten Tomatoes, і це робить франшизу однією з найуспішніших детективних серій Netflix.

У Forbes також звертають увагу, що третій фільм став своєрідним перезапуском атмосфери.

Режисерське крісло зайняв Філіп Барантіні, який зробив історію більш похмурою та драматичною.

Сам режисер порівнював зміну настрою з тим, як Гаррі Поттер і в’язень Азкабану свого часу змінив тон усієї франшизи. Крім того, до акторського складу приєднався Хімеш Патель, який зіграв доктора Ватсона.

Чи вийде Енола Холмс 4: аргументи за і проти

Вагомий аргумент на користь продовження — книжки про Енолу Холмс. Фільми засновані на серії романів Ненсі Спрінгер, яка налічує десять книг. Це означає, що у сценаристів залишається достатньо матеріалу для нових пригод юної детективки.

Водночас є й дещо, що змушує фанатів хвилюватися. На відміну від попередніх частин, Енола Холмс 3 завершується без натяку на продовження.

Історія закінчується весіллям Еноли та Ернеста, а після титрів немає жодної додаткової сцени чи інтриги, яка б прямо готувала ґрунт для нового фільму. Через це деякі глядачі припускають, що автори могли поставити крапку в історії.

За інформацією Forbes, якщо показники переглядів Еноли Холмс 3 будуть на рівні попередніх стрічок, Netflix може оголосити про виробництво четвертого фільму вже у серпні 2026 року.

Додатковим плюсом є те, що Міллі Боббі Браун не лише виконує головну роль, а й виступає виконавчою продюсеркою проєкту, що може гарно вплинути на майбутнє серіалу.

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