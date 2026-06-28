Netflix екранізує загублений рукопис про атомне бомбардування Хіросіми: подробиці

Світ готується почути голос людини, яка бачила кінець світу на власні очі. Цього літа, 6 серпня — рівно у річницю атомного бомбардування Хіросіми — видавництво Penguin Random House випустить у світ сенсаційну знахідку: 230-сторінковий рукопис японського священника Кіоші Танімото.

Книга під назвою “Загублені мемуари: Хіросіма”, 8:15. Вона пролежала в забутті в американських архівах майже вісім десятиліть. Про це повідомляє The Guardian.

Скарб з архіву Єля: як рукопис знайшли через 80 років

Ця історія схожа на сценарій детективу. Рукопис, написаний ще у 1947 році, випадково знайшли в бібліотеці Єльського університету серед паперів легендарного журналіста Джона Герсі. Герсі був автором знаменитого репортажу “Хіросіма” і товаришував із священником Танімото.

Останній написав свої спогади, сподіваючись, що вони стануть застереженням для людства, але за життя автора вони так і не побачили світ. Кіоші Танімото помер у 1986 році, так і не дізнавшись, що його свідчення колись стануть світовим бестселером.

Про що розповів людина, яка вижила в епіцентрі

Назва книги відсилає до фатальної хвилини, коли на місто впала атомна бомба “Малюк”. Кіоші Танімото вижив лише тому, що того ранку виїхав з міста допомогти другу з переїздом.

Повернувшись у Хіросіму, він побачив картини, які не піддаються опису: перекинуті трамваї з обвугленими пасажирами, чорний нафтовий дощ із неба та людей, чий одяг просто прикипів до шкіри.

У сценарії фільму, що базується на книзі, є страшна сцена: Танімото бачить жертв, які застигли у своїх позах, ніби мешканці Помпеїв, перетворені на чорне вугілля.

Від паперу до екранів: Netflix готує масштабну драму

Паралельно з виходом книги починається підготовка до зйомок художнього фільму. Продюсером стрічки став Дональд Розенфельд, відомий своїми класичними голлівудськими роботами. Головну роль священника зіграє зірка Netflix Такехіро Хіра.

Продюсер наголошує: сьогодні ця історія актуальна як ніколи. На тлі ядерних погроз у сучасному світі, спогади Танімото мають нагадати кожному, що таке ядерна зброя насправді.

— Сьогоднішні бомби в 10 000 разів сильніші за ту, що знищила Хіросіму. Ми маємо переконатися, що це ніколи не повториться, — каже Розенфельд.

Голос доньки: пам’ять — це наш шанс на виживання

Особливої емоційності виданню додає передмова від доньки священника, Коко Танімото Кондо. У день вибуху їй було всього вісім місяців. Вона вижила на руках у матері в самому центрі руїн.

Коко розповідає, що в Хіросімі десятиліттями панувала тиша — вижилі просто не могли говорити про пережите, біль був занадто глибоким.

Лише через 40 років мати змогла розповісти доньці, як вони вціліли. Сьогодні 81-річна Коко допомагає творцям фільму, знайомлячи їх із родинами вцілілих (хібакуся), щоб кожна деталь у кіно була правдивою.

Зйомки фільму заплановані на лютий 2027 року, а передпродажі книги вже б’ють рекорди у більшості країн світу. Схоже, людство нарешті готове почути правду, яка чекала на свій час 80 років.

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