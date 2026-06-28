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Netflix екранізує загублений рукопис про атомне бомбардування Хіросіми: подробиці

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Червня 2026, 16:00 3 хв.
Чорний дощ та вугільні люди: шокуючі подробиці зі сценарію майбутнього фільму
Фото Pexels

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