Як усе починалося, і хто винний… Фільми про війну в Україні — добірка сильних і чуттєвих стрічок

Ми маємо пам’ятати, як усе починалося. Війна триває понад 10 років, про те, що вона стане повномасштабною, нас попереджали та застерігали. У фільмах зокрема. Без сліз їх дивитися неможливо, але потрібно. Тримай добірку кращих фільмів про війну в Україні.

Фільми про війну в Україні: реальні історії героїв

Черкаси

Фільм Тимура Ященка оповідає про оборону морського тральщика з назвою Черкаси. Він був заблокований російськими окупантами в бухті Донузлав. Це події, що відбулися в березні 2014 року під час окупації Криму.

Атлантида

Стрічка Атлантида Валентина Васяновича оповідає альтернативну історію розвитку війни в Україні. У ній зіграли українські військові. Фільм 2019 року, тож крізь призму часу цей фільм варто подивитися, аби зрозуміти, наскільки ми недооцінювали ворога.

За сюжетом, за рік після кінця війни на Сході України наша держава повертає окуповані території. Події відбуваються у 2025 році. Схід стає непридатним для життя, а відновлення — нереальним.

Погані дороги

Фільм Наталії Ворожбит показує нам п’ять історій, заснованих на реальних подіях. Це історії жителів Донеччини та українських військових. Вони — по обидва боки лінії розмежування. Про кохання, ненависть, зраду на тлі війни.

Снайпер. Білий ворон

Фільм Мар’яна Бушана, що оповідає про реальні події, які відбулися на Донбасі у 2014 році. Пацифіст-екопоселенець з Горлівки хоче жити своє мирне життя, але до його дому приходить війна. З відчуттям справедливості чоловік вирішує стати снайпером-добровольцем.

Бачення метелика

Ігровий фільм Максима Наконечного у жанрі військової драми. Стрічка розповідає про аеророзвідницю на псевдо Метелик. Вона повертається з полону, вдома на неї чекають рідні, друзі та коханий.

У новому житті доведеться боротися з новими викликами.

Клондайк

Це ігровий драматичний фільм Марини Ер Горбач. Стрічка оповідає про війну на Донбасі та збиття російськими окупантами літака рейсу MH17. У центрі сюжету — родина, яка опиняється в епіцентрі подій авіакатастрофи малазійського літака. Пара очікує на дитя, але вагітна відмовляється евакуюватися навіть в умовах захоплення села.

Мирний-21

Воєнна екшн-драма Ахтема Сеітаблаєва. У фільмі ми дізнаємося про реальні події 2014 року, коли загін луганських прикордонників дав бій російським окупантам.

Кіборги

Фільм Ахтема Сеітаблаєва, який розповідає про подвиг українських військових — оборону Донецького аеропорту. Фільм заснований на реальних подіях і посідає 82 місце в списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Додому

Фільм Нарімана Алієва, який оповідає нам історію родини кримських татар, які опинилися по обидва боки лінії розмежування. У Мустафи помирає старший син — Назім.

Батько приїздить до Києва, де жили обидва сини після окупації Криму. Назіма хочуть поховати у Криму. Тому тіло доведеться везти через усю країну.

Фільм посідає 60 місце у позиці у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Наші котики

Це комедійний фільм режисера Володимира Тихого про події 2014 року під час війни на Сході України. Повна назва фільму така: Наші котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану. За основу взяті реальні історії бійців ЗСУ.

20 днів у Маріуполі

Документальний фільм чи, вірніше, фіксація воєнних злочинів Росії під час повномасштабної війни у 2022 році. Мстислав Чернов разом з Associated Press зафільмував кадри бомбардувань Маріуполя росіянами, сотні смертей та масштабну трагедію, на яке росіяни перетворили наш Маріуполь.

Стрічка здобула Оскар у номінації Найкращий документальний фільм, а також премію BAFTA, Sundance, премію Гільдії режисерів Америки.

