Про силу, творчість, кохання та боротьбу. Українські біографічні фільми — цікава добірка

Аби дізнаватися більше про важливих персон з української історії, культури та мистецтва, можна переглядати біографічні фільми. До того ж так краще сприймається інформація, а вечір можна провести цікаво. Ми зібрали для тебе українські біографічні фільми про відомих людей — тримай добірку з трейлерами.

Українські біографічні фільми про відомих людей — цікава добірка

Заборонений

Біографічний фільм Заборонений оповідає історію життя та загадкової смерті Василя Стуса. Він був поетом-шістдесятником, правозахисником та Героєм України.

У фільмі розкривається важка, але цікава юність Стуса. Його сміливий виклик тоталітарній системі, процеси пошуку себе у творчості, тяжкий життєвий шлях забороненого.

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Таємний щоденник Симона Петлюри

Історично-біографічний фільм розповідає про період життя Симона Петлюри, головного отамана військ УНР і голови Директорії, в еміграції у Парижі.

Саме в той час Петлюра був убитий. Фільм показує етапи планування вбивства, спроби об’єднати українців за кордоном, останні дні життя Симона Петлюри.

Король Данило

Історичний бойовик розповідає про життя короля Данила Романовича. За сюжетом, Данило Галицький готується до боротьби проти Хана Батия. Шанси нерівні, а від Папи Римського приходить пропозиція — бій проти орди за визнання королем.

Данило Галицький вирішує їхати на перемовини до Батия. І досягає прийнятних умов — Русь буде не буде залежною від орди, а лише сплачуватиме данину.

Олесь Гончар. Слово як зброя

Повнометражний документальний фільм розповідає нам про життя і творчість Олеся Гончара. А також його роль у відтворенні незалежності України та розвитку культури.

Знімання пройшли в Ломівці, у музеї-садибі Олеся Гончара. За сюжетом, студенти Дніпровського університету відправляються у мандрівку знаковими місцями для Олеся Гончара. У фільмі можна дізнатися про вплив на Гончара війн та Голодомору, Революції на граніті та проголошення незалежності.

Параджанов

Біографічний фільм про вірмено-українського режисера Сергія Параджанова дасть змогу дізнатися більше про його творчість, роботу над фільмами, що принесли визнання. Про зухвалу поведінку, що призведе до конфлікту з радянським режимом.

Також оповідається історія сфабрикованого звинувачення, внаслідок якого Параджанов опиняється у в’язниці.

Киснева станція

Художньо-біографічний фільм про дисидента і політика Мустафу Джемілєва. У ньому показані події літа 1980-го року — після голодування у понад 300 днів Мустафа став відомим на весь світ.

Щодня він наповнює киснем іржаві балони і котить їх на причал. Це монотонна та виснажлива робота, і в ній він уподібнюється до міфологічного Сізіфа. Це не перше й не останнє його ув’язнення, і здається, що триватиме воно нескінченно, — йдеться в описі до фільму.

Інший Франко

Зовсім скоро на екрани вийде біографічний фільм про сина Івана Франка — Петра Франка. Події розгортаються у червні 1941 року. До родини Петра Франка прибуває гість, з яким вони боролися за кохання однієї жінки, пережили полон, рятували дітей від голоду.

У фільмі ми дізнаємося, як їх звела та розвела доля. Про все щасливе та трагічне, що трапилося на їхньому шляху на тлі радянської влади та Другої світової війни. Прем’єра фільму запланована на 8 березня 2024 року.

Тарас. Повернення

Біографічних фільмів про Тараса Шевченка, певно, найбільше. Фільм Тарас. Повернення оповідає про останні три місяці заслання Шевченка у Новопетровському укріпленні на Мангистау.

Сюжет побудований на історіях про переслідування поета агентами царської таємної поліції, труднощах та болю буття в засланні, плану втечі, кохання та боротьби за волю.

Раніше ми розповідали, які серіали варто подивитися.

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