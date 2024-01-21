Історії життя, кохання, слави. Біографічні фільми про відомих людей — яскрава добірка

Останнім часом біографічні фільми про відомих людей стають усе популярнішими. Тому дізнатися про життя, кохання, славу, злети і падіння знаменитостей стає простіше. Якщо ти любиш біографічні фільми, у нашому матеріалі ми зібрали саме таку добірку з трейлерами.

Біографічні фільми про відомих людей — добірка

Елвіс

Це біографічний фільм про співака Елвіса Преслі. У ньому ти можеш спостерігати за історією його життя та шляху до слави. Цей шлях був сповнений випробувань, але поруч були люди, які завжди підтримували Елвіса.

У центрі уваги взаємини співака з менеджером Томом Паркером — про підтримку, невдачі, першу славу й гонорари. За час двадцятирічного контракту сталося багато подій — дивися у фільмі, яких саме.

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WHAM!

Фільм оповідає історію двох найкращих друзів-підлітків — Джорджа Майкла та Ендрю Ріджлі. Вони назвали себе WHAM! та почали підкорювати світ. У фільмі ти дізнаєшся, як за чотири роки вони змогли очолити чарти всього світу та створити пісні, які ми слухаємо й досі.

Толкін

Колись великий професор був сиротою та вигнанцем. У групі з такими самими людьми він зміг знайти щире кохання, дружбу та самого себе. Його радість перервала Перша світова, тому хлопцю довелося воювати.

На війні він вигадує історії про прекрасне Середзем’я, свою мову, а потім — стає великим письменником. Дивися історію життя Джона Рунальда Роела Толкіна.

Памела, історія кохання

Документальна стрічка про Памелу Андерсон точно не залишить тебе байдужим(-ою)! Вона намагалася приховувати своє приватне життя, але саме завдяки цьому стала знаменитою. Після приголомшливих відео Памела наважується вийти до публіки зі своєю історією.

Фільм про особистісний ріст, складнощі та перепони на шляху до успіху.

Старший

Стрічка про Роберта Дауні старшого розповідає про біографію та долю режисера шістдесятих та сімдесятих років минулого століття. Його син, Роберт Дауні молодший, захотів, аби історія батька була задокументована. Тому долучився до створення фільму.

Вітні. Я хочу танцювати з кимось

Вітні Х’юстон пережила чимало негараздів на своєму шляху до всесвітньої слави. У біографічному фільмі глядачі дізнаються про її походження, родину, раннє дитинство та становлення як артистки.

А також про знімання у фільмі Охоронець. Цікава доля, але трагічна смерть — тримай трейлер до фільму.

Суфражистка

Фільм Суфражистка розповість нам про боротьбу Моуд Воттс та союзу жінок за надання виборчих прав. Він оповідає події, що трапилися у Великій Британії наприкінці 19 століття.

Активістки почали з мирних акцій та поширення агітаційної літератури, а продовжили заворушеннями та масовими мітингами. Цей фільм про героїчну боротьбу справді надихає! Дивися трейлер.

Раніше ми розповідали про найкращі фільми про моду.

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