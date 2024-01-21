Истории жизни, любви, славы. Биографические фильмы про известных людей — яркая подборка

В последнее время биографические фильмы об известных людях становятся все популярнее. Поэтому узнать о жизни, любви, славе, взлетах и падениях знаменитостей становится проще. Если ты любишь биографические фильмы, в нашем материале мы собрали именно такую подборку с трейлерами.

Биографические фильмы об известных людях — подборка

Элвис

Это биографический фильм о певце Элвисе Пресли. В нем ты можешь наблюдать за историей его жизни и пути к славе. Этот путь был полон испытаний, но рядом были люди, которые всегда поддерживали Элвиса.

В центре внимания отношения певца с менеджером Томом Паркером — о поддержке, неудачах, первой славе и гонорарах. За время двадцатилетнего контракта произошло много событий — смотри в фильме, каких именно.

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WHAM!

Фильм повествует историю двух лучших друзей-подростков — Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. Они назвали себя WHAM! и начали покорять мир. В фильме ты узнаешь, как за четыре года они смогли возглавить чарты всего мира и создать песни, которые мы слушаем до сих пор.

Толкин

Когда-то великий профессор был сиротой и изгнанником. В группе с такими же людьми он смог найти искреннюю любовь, дружбу и самого себя. Его радость прервала Первая мировая, поэтому парню пришлось воевать.

На войне он придумывает истории о прекрасном Средиземье, свой язык, а затем становится великим писателем. Смотри историю жизни Джона Рунальда Роэла Толкина.

Памела: История любви

Документальная лента о Памеле Андерсон точно не оставит тебя равнодушным! Она пыталась скрывать свою личную жизнь, но именно благодаря этому стала знаменитой. После ошеломляющих видео Памела решается выйти на публику со своей историей.

Фильм о личностном росте, сложностях и препятствиях на пути к успеху.

Старший

Фильм о Роберте Дауни-старшем рассказывает о биографии и судьбе режиссера шестидесятых и семидесятых годов прошлого века. Его сын, Роберт Дауни-младший, захотел, чтобы история отца была задокументирована. Потому приобщился к созданию фильма.

Уитни. Я хочу танцевать с кем-нибудь

Уитни Хьюстон пережила немало проблем на своем пути ко всемирной славе. В биографическом фильме зрители узнают о ее происхождении, семье, раннем детстве и становлении как артистки.

А также о съемках в фильме Телохранитель. Интересная судьба, но трагическая смерть — держи трейлер к фильму.

Суфражистка

Фильм Суфражистка расскажет нам о борьбе Моуд Уоттс и союза женщин за предоставление избирательных прав. Он повествует о событиях, произошедших в Великобритании в конце 19 века.

Активистки начали с мирных акций и распространения агитационной литературы, а продолжили беспорядками и массовыми митингами. Этот фильм о героической борьбе действительно вдохновляет! Смотри трейлер.

Раньше мы рассказывали о лучших фильмах о моде.

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