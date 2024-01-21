Які серіали варто подивитися: занурся у світ драми, пригод чи комедії

У світі існують тисячі серіалів. Вони розповідають захопливі історії, від яких ми не можемо відірватися. З серіалів ми дізнаємося нову інформацію, надихаємося на нові звершення, закохуємося у модні образи героїв та різну естетику.

Інколи важко знайти дійсно хороший серіал, який залишить приємний післясмак роздумів. Той, який змусить співпереживати героям та хвилюватися за їхню долю.

Але є серіали, які варто подивитися. Деякі з них розвивають наш кругозір, розповідають про історію світу або просто дарують нам усмішку та змушують гучно сміятися. Ми розповімо, які серіали варто подивитися.

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Які серіали варто подивитися

Таблетка від болю

Де дивитися: Netflix

Цей серіал знято на основі реальних подій. Він розповідає про фармацевтичну компанію Purdue, яка запустила безпрецедентну маркетингову кампанію, стверджуючи, що розроблені ними ліки Оксіконтин ефективно знімають сильний біль.

Препарат стає справжнім бестселером, але представники компанії приховують одне — препарат викликає сильне звикання і фактично діє як наркотик. У цей момент Америка виявляється на межі початку опіоїдної епідемії.

Спадкоємці

Де дивитися: HBO

Серіал про акул бізнесу та справи однієї з родин, яка володіє великою корпорацією. Кендалл Рой завжди намагався домогтися прихильності свого батька — власника величезної корпорації. Але Логан Рой постійно знаходить у своєму синові недоліки, не звертаючи уваги на те, скільки сил чоловікові доводиться прикладати, щоб відповідати завищеним вимогам батька.

Логан розуміє, що прийшов час передавати свою справу у надійні руки. Кендалл не безпідставно вважає, що гідний отримати таку спадщину, але Логан стверджує, що той занадто слабкий і нерішучий.

Корона

Де дивитися: Netflix

Це історичний серіал про британську монархію, а саме про правління королеви Єлизавети II. Ми бачимо і дитинство Єлизавети, і момент, коли вона стає королевою. Усі її перемоги та невдачі, а також починаємо розуміти підводне каміння британської монархії і життя королівської родини.

Цей серіал допомагає багато зрозуміти про розвиток Британії та роль монархії для країни.

Пуститися берега

Де дивитися: Sweet.TV

Уолтер Уайт — викладач хімії в університеті. У нього є дружина, яка вагітна, й син з інвалідністю. Уолт уже немолодий і в його віці часто бувають кризи, тим більше потрібно годувати родину, а на заробітну платню викладача не розгуляєшся, тому він змушений підробляти на автомийці. Тому з нього навіть сміються власні студенти.

Уолтеру запропонували взяти участь в облаві будинку, де розташована лабораторія з виробництва метамфетаміну. Під час облави Уолт випадково бачить, як тікає його колишній студент, що був причетний до виготовлення наркотиків. У цей момент Уолтер вирішує знайти його та зайнятися з ним виробництвом метамфетаміну.

Люпен

Де дивитися: Netflix

Дитиною Ассан Діон дуже любив читати, його фаворитом була подарована батьком книга про пригоди благородного грабіжника, на ім’я Арсен Люпен.

Одного разу його батька звинуватили у злочині, якого він не скоював. Це змінило життя Ассана, він вирішив скласти план помсти. Її він звершує, надихнувшись пригодами Люпена. Спершу все вдається, але далі справи йдуть не так гладко.

Тед Лассо

Де дивитися: Apple TV

Цілеспрямована британська бізнес-леді Ребекка Велтон під час розлучення зі своїм чоловіком отримує права на професійний футбольний клуб. Вона вирішує замінити тренера й наймає Теда Лассо — тренера з американського футболу. Тед погоджується, хоча йому треба ще багато чого вивчити про інший футбол.

Серіал сповнений філософськими думками та життєвими повчаннями Теда, які змінюють героїв. А також він може подарувати багато сміху.

Захищаючи Джейкоба

Де дивитися: Apple TV

Енді Барбер — порядний сім’янин, який обіймає посаду помічника окружного прокурора в Бостоні. Його дружина Лорі управляє благодійним центром для допомоги хворим дітям. Вони живуть звичайним життям, поки їхнього 14-річного сина Джейкоба не затримує поліція, підозрюючи у вбивстві свого однокласника Бена Ріфкіна, чиє тіло було знайдено в лісі зі смертельним ножовим пораненням. Енді вірить, що Джейкоб невинний, тому усіма способами намагається захистити його та виправдати.

Єллоустоун

Де дивитися: Megogo

У центрі сюжету серіалу знаходяться члени родини Даттон, які володіють великим ранчо на кордоні з національним парком та індіанською резервацією. Герої постійно перебувають під тиском, оскільки всі хочуть заволодіти їхньою землею. Це місце є одночасно найпрекраснішим і найстрашнішим куточком Америки, для якого нерозкриті вбивства та отруєна вода у криницях є буденністю. Джон Даттон намагається зробити все можливе для захисту своєї родини та сімейної спадщини, яку намагаються відібрати.

Провулок світлячків

Де дивитися: Netflix

Серіал розповідає про двох нерозлучних подруг, які знайомі з раннього дитинства. Тиха і скромна Кейт Маларкі весь час перебувала в тіні яскравої та активної Таллі Гарт. Але це не перетворило головних героїнь у конкуренток. Вони ставляться одна до одної з щирим теплом і відданістю. Однак однієї миті все змінюється.

Картковий будинок

Де дивитися: Netflix

Амбітний конгресмен від Демократичної партії США Френк Андервуд разом з дружиною мріє досягти видатних успіхів у політичній кар’єрі й отримати максимум влади. Щоб здійснити задумане, Андервуд укладає з іншим політичним діячем — Гарретом Вокером — вигідну, на перший погляд, угоду. Свою частину договору Френк виконує, але Гаррет не виконує угоду. Френк готовий піти на все, щоб помститися Гаррету.

Раніше ми розповідали про найпопулярніші серіали на Netflix. Дивись підбірку за посиланням.

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