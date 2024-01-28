О силе, творчестве, любви и борьбе. Украинские биографические фильмы — интересная подборка

Чтобы узнать больше о важных персонах украинской истории, культуры и искусства, можно смотреть биографические фильмы. К тому же, так лучше воспринимается информация, а вечер можно провести интересно. Мы собрали для тебя украинские биографические фильмы об известных людях — держи подборку с трейлерами.

Украинские биографические фильмы об известных людях — интересная подборка

Запрещенный

Биографический фильм Запрещенный повествует историю жизни и загадочной смерти Василия Стуса. Он был поэтом-шестидесятником, правозащитником и Героем Украины.

В фильме раскрывается трудная, но интересная юность Стуса. Его смелый вызов тоталитарной системе, процессы поиска себя в творчестве, трудный жизненный путь запрещенного.

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Тайный дневник Симона Петлюры

Исторический биографический фильм рассказывает о периоде жизни Симона Петлюры, главного атамана войск УНР и главы Директории, в эмиграции в Париже.

Именно в это время Петлюра был убит. Фильм показывает этапы планирования убийства, попытки объединить украинцев за границей, последние дни жизни Симона Петлюры.

Король Данило

Исторический боевик повествует о жизни короля Даниила Романовича. По сюжету Даниил Галицкий готовится к борьбе против Хана Батыя. Шансы неравные, а от Папы Римского приходит предложение — бой против орды за признание королем.

Даниил Галицкий решает ехать на переговоры в Батыя. И достигает приемлемых условий — Русь не будет зависимой от орды, а только будет платить дань.

Олесь Гончар. Слово как оружие

Полнометражный документальный фильм рассказывает нам о жизни и творчестве Олеся Гончара. А также о его роли в возвращении независимости Украины и развитии культуры.

Съемки прошли в Ломовке, в музее-усадьбе Олеся Гончара. По сюжету студенты Днепровского университета отправляются в путешествие по знаковым местам для Олеся Гончара. В фильме можно узнать о влиянии на Гончара войн и Голодомора, Революции на граните и провозглашения независимости.

Параджанов

Биографический фильм об армяно-украинском режиссере Сергее Параджанове позволит узнать больше о его творчестве, работе над фильмами, принесшими признание. О дерзком поведении, которое приведет к конфликту с советским режимом.

Также повествуется история сфабрикованного обвинения, в результате которого Параджанов попадает в тюрьму.

Кислородная станция

Художественно-биографический фильм о диссиденте и политике Мустафе Джемилеве. В нем показаны события лета 1980 года — после голодовки в более 300 дней Мустафа стал известен на весь мир.

Каждый день он наполняет кислородом ржавые баллоны и катит их на причал. Это монотонная и изнурительная работа, и в ней он уподобляется мифологическому Сизифу. Это не первое и не последнее его заключение, и кажется, что будет продолжаться бесконечно, — говорится в описании фильма.

Другой Франко

Совсем скоро на экраны выйдет биографический фильм о сыне Иване Франко — Петре Франко. События разворачиваются в июне 1941 года. В семью Петра Франко прибывает гость, с которым они боролись за любовь одной женщины, пережили плен, спасали детей от голода.

В фильме мы узнаем, как их свела и развела судьба. Обо всем счастливом и трагическом, что случилось на их пути на фоне советской власти и Второй мировой войны. Премьера фильма запланирована на 8 марта 2024.

Тарас. Возвращение

Биографических фильмов о Тарасе Шевченко, наверное, больше всего. Фильм Тарас. Возвращение повествует о последних трех месяцах ссылки Шевченко в Новопетровском укреплении на Мангистау.

Сюжет построен на историях о преследовании поэта агентами царской тайной полиции, трудностях и боли бытия в ссылке, плане бегства, любви и борьбы за свободу.

Раньше мы рассказывали, какие сериалы стоит посмотреть.

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