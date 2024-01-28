Шоу-биз

О силе, творчестве, любви и борьбе. Украинские биографические фильмы — интересная подборка

Анастасия Грубрина, журналист сайта 28 января 2024, 19:00
Украинские биографические фильмы об известных людях — интересная подборка
Фото: IMDb

Больше новостей
Загадочная беременность – что это такое и когда может быть
Загадочная беременность встречается очень редко! Что это такое и какие симптомы могут указывать
Стереотипи у стосунках, які не можна нормалізувати — перелік
Это не окей! Какие распространенные стереотипы в отношениях нельзя нормализировать — список
Владимир Гудим
46 дней держал позицию в тылу врага без еды и воды: история военнослужащего Тихона
великий пост 2024
Великий пост 2024: дата начала и окончания по новому календарю
Смотреть больше

Материалы по теме

Вплив металу та психоделічної музики на інтелект та емоції людини
Улучшает работу мозга или провоцирует депрессию? Как death-metal и психоделическая музыка влияет на психику
Що подивитися сьогодні ввечері: добірка фільмів для різного настрою
Не знаешь, что посмотреть сегодня? Подборка фильмов для разного настроения
Захопливі любовні романи від героїв фільмів — книжкові поради
Книжные советы героев культовых комедий! Подборка увлекательных романов на разный вкус
Найкразі еротичні фільми
Возобновить страсть в отношениях? Легко! Держи пять эротических фильмов, с которыми твой вечер станет незабываемым

Видео
0:12:09
О силе, творчестве, любви и борьбе. Украинские биографические фильмы — интересная подборка

Если не помогать, тыл станет нулем: история австрийки, помогающей военным на передовой
0:03:40
Історія медика Миколи, що втратив ногу на війні
Только победа, иначе — никак! История медика, едва выжившего под Клещиевкой
0:04:37
Федор Черник
Смерти нет, есть только стрелковая честь. История украинского командира, которую скрывали в СССР
0:05:20
27 січня — день пам’яті жертв Голокосту: історії свідків трагедії
Боль, оставшаяся в пожелтевших письмах: Международный день памяти жертв Холокоста — истории свидетелей трагедии
0:03:50
Джої Вентимілья: американець надсилає іграшки для дітей в Україні
Дарит украинским детям детство в память о погибшем сыне: как американец присылает игрушки в Украину
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 27 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:03
О силе, творчестве, любви и борьбе. Украинские биографические фильмы — интересная подборка
Это уникальная история! Как в столице открыли первое умное укрытие
0:13:03
Сколько россияне зарабатывают на украинских просмотрах YouTube
От одной песни и видео ничего не будет? Сколько заработали россияне на украинских просмотрах за 2023 год
0:08:12
Система закупок Минобороны будет под контролем - кто этим будет заниматься
Случай с Гринкевичами последний? Закупки в Минобороны берут под контроль наблюдательного совета
О силе, творчестве, любви и борьбе. Украинские биографические фильмы — интересная подборка
Карта боевых действий 26 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Загадочная беременность – что это такое и когда может быть
Читать дальше
Загадочная беременность встречается очень редко! Что это такое и какие симптомы могут указывать
великий пост 2024
Читать дальше
Великий пост 2024: дата начала и окончания по новому календарю

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь