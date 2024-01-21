Какие сериалы стоит посмотреть: погрузись в мир драмы, приключений или комедии

В мире есть тысячи сериалов. Они рассказывают увлекательные истории, от которых мы не можем оторваться. Из сериалов мы узнаем новую информацию, вдохновляемся на новые свершениями, влюбляемся в модные образы героев и разную эстетику.

Иногда трудно найти действительно хороший сериал, который оставит приятное послевкусие размышлений. Тот, кто заставит сопереживать героям и волноваться за их судьбу.

Но есть сериалы, которые стоит посмотреть. Некоторые из них развивают наш кругозор, рассказывают об истории мира или просто дарят нам улыбку и заставляют громко смеяться. Мы расскажем, какие сериалы стоит посмотреть.

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Какие сериалы стоит посмотреть

Побочный эффект смерть

Где смотреть: Netflix

Этот сериал снят на основе реальных событий. Он рассказывает о фармацевтической компании Purdue, которая запустила беспрецедентную маркетинговую кампанию, утверждая, что разработанное ими лекарство Оксиконтин эффективно снимает сильную боль.

Препарат становится настоящим бестселлером, но представители компании скрывают одно — препарат вызывает сильное привыкание и фактически действует как наркотик. В этот момент Америка оказывается на грани начала опиоидной эпидемии.

Наследники

Где смотреть: HBO

Сериал об акулах бизнеса и делах одной из семей, владеющей большой корпорацией. Кендалл Рой всегда пытался добиться благосклонности своего отца — владельца огромной корпорации. Но Логан Рой постоянно находит в своем сыне недостатки, не обращая внимания на то, сколько сил мужчине приходится прикладывать, чтобы отвечать завышенным требованиям отца.

Логан понимает, что пришло время передавать свое дело в надежные руки. Кендалл не без основания считает, что достоин получить такое наследие, но Логан утверждает, что тот слишком слаб и нерешителен.

Корона

Где смотреть: Netflix

Это исторический сериал о британской монархии, а именно о правлении королевы Елизаветы II. Мы видим и детство Елизаветы, и момент, когда она становится королевой. Все ее победы и неудачи, а также начинаем понимать подводные камни британской монархии и жизнь королевской семьи.

Этот сериал помогает многое понять о развитии Великой Британии и роли монархии для страны.

Во все тяжкие

Где смотреть: Sweet.TV

Уолтер Уайт — преподаватель химии в университете. У него есть беременная жена и сын с инвалидностью. Уолт уже немолод и в его возрасте часто бывают кризисы, тем более нужно кормить семью, а на заработную плату преподавателя не разгуляешься, поэтому он вынужден подрабатывать на автомойке. Поэтому над ним даже смеются собственные студенты.

Уолтеру предложили поучаствовать в облаве дома, где расположена лаборатория по производству метамфетамина. Во время облавы Уолт случайно видит, как убегает его бывший студент, причастный к изготовлению наркотиков. В этот момент Уолтер решает найти его и заняться с ним производством метамфетамина.

Люпен

Где смотреть: Netflix

Ребенком Ассан Дион очень любил читать, его фаворитом была подаренная отцом книга о похождениях благородного грабителя, по имени Арсен Люпен.

Однажды его отца обвинили в преступлении, которое он не совершал. Это изменило жизнь Ассана, он решил составить план мести. Ее он совершает, вдохновившись приключениями Люпена. Сначала все удается, но дальше дела обстоят не так гладко.

Тед Лассо

Где смотреть: Apple TV

Целеустремленная британская бизнес-леди Ребекка Велтон во время развода со своим мужем получает права на профессиональный футбольный клуб. Она решает заменить тренера и нанимает Теда Лассо — тренера по американскому футболу. Тед соглашается, хотя ему нужно еще многое изучить о другом футболе.

Сериал полон философскими мыслями и жизненными наставлениями Теда, которые меняют героев. А также он может подарить много смеха.

Защищая Джейкоба

Где смотреть: Apple TV

Энди Барбер — порядочный семьянин, занимающий должность помощника окружного прокурора в Бостоне. Его жена Лори управляет благотворительным центром для помощи больным детям. Они живут обычной жизнью, пока их 14-летнего сына Джейкоба не задерживает полиция, подозревая в убийстве своего одноклассника Бена Рифкина, чье тело было найдено в лесу со смертельным ножевым ранением. Энди верит, что Джейкоб невиновен, поэтому всеми способами пытается защитить его и оправдать.

Йеллоустоун

Где смотреть: Megogo

В центре сюжета сериала находятся члены семьи Даттон, владеющие большим ранчо на границе с национальным парком и индейской резервацией. Герои постоянно находятся под давлением, потому что все хотят завладеть их землей. Это место является самым прекрасным и страшным уголком Америки, для которого нераскрытые убийства и отравленная вода в колодцах являются обыденностью. Джон Даттон пытается сделать все возможное для защиты своей семьи и семейного наследия, которое пытаются отобрать.

Переулок светлячков

Где смотреть: Netflix

Сериал рассказывает о двух неразлучных подругах, которые знакомы с раннего детства. Тихая и скромная Кейт Маларки все время находилась в тени яркой и активной Талли Гарт. Но это не превратило главных героинь в конкуренток. Они относятся друг к другу с искренним теплом и преданностью. Однако в одно мгновение все меняется.

Карточный домик

Где смотреть: Netflix

Амбициозный конгрессмен от Демократической партии США Фрэнк Андервуд вместе с супругой мечтают добиться выдающихся успехов в политической карьере и получить максимум власти. Чтобы осуществить задуманное, Андервуд заключает с другим политическим деятелем — Гарретом Уокером — выгодное, на первый взгляд, соглашение. Свою часть договора Фрэнк выполняет, но Гаррет не выполняет соглашение. Фрэнк готов пойти на все, чтобы отомстить Гаррету.

Ранее мы рассказывали о самых популярных сериалах на Netflix. Смотри подборку по ссылке.

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