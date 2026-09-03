Зважені та щасливі 2026: дата выхода и новые правила телепроекта

Новый сезон популярного телепроекта Зважені та щасливі возвращается на телеканал СТБ уже этой осенью. Зрителей ожидают ожесточенные соревнования как между участниками реалити-шоу, так и между тренерами проекта.

Читай, когда выйдет 11 сезон Зважених та щасливих и что о нем известно, в нашем материале.

Зважені та щасливі 2026: дата выхода нового сезона

Первый выпуск нового сезона проекта Зважені та щасливі выйдет на телеканале СТБ в воскресенье, 4 октября 2026 года, в 19:00. Все новые выпуски 11 сезона Зважених та щасливих будут выходить каждое воскресенье в 19:00.

Создатели телепроекта обновили правила, поэтому в этом году выберут 18 участников в лагерь похудения, но в итоге попасть в команды тренеров Марины Боржемской и Алексея Новикова смогут лишь 14 человек.

При этом четверо останутся в серой зоне и в дальнейшем должны бороться за свое место в команде. А вместо них в серой зоне может оказаться кто-угодно из участников основного состава. Поэтому создатели Зважених та щасливих обещают еще более ожесточенную борьбу, чем в предыдущих сезонах.

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Настоящее противостояние развернется и между Новиковым и Боржемской. Алексей в этом году стремится взять реванш, но позволит ли Марина превзойти результат участников ее команды, увидим уже совсем скоро.

Известно, что в 11 сезоне вести телешоу продолжит Даниэль Салем, а новых участников будут поддерживать врач-диетолог высшей категории Светлана Фус и коуч Дмитрий Карпачев.

В 10 сезоне Зважених та щасливих, финал которого состоялся в конце декабря 2025 года, победил одессит Вячеслав Грабовой из команды Марины Боржемской. Он пришел на реалити-шоу с весом 195 кг, и смог получить впечатляющие результаты, потеряв более 53% своего веса. В финале Грабовой весил уже невероятные 91 кг.

В продолжении популярного телепроекта зрителей ожидают очередные впечатляющие трансформации и возможность для участников шоу получить фигуру своей мечты благодаря помощи опытных тренеров.

Напомним, что в прошлом году очередной российский удар по Киеву разрушил один из ключевых павильонов телеканала СТБ – локацию, где 9 недель снимали взвешивание и постшоу Зважених та щасливих.

Фото: СТБ

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