Кто выиграл Зважені та щасливі 2025: кого признали лучшим участником сезона

В финальном выпуске 10 сезона проекта Зважені та щасливі подытожили месяцы кропотливой работы участников и определились с лучшими. Как прошел финальный выпуск и кто победил на Зважені та щасливі 2025 — Вікна собрали самое главное.

Кто выиграл Зважені та щасливі 2025

Имя победителя Зважені та щасливі 2025 — Вячеслав Грабовой. Он женат и имеет двоих детей. Вся семья мужчины находится за границей, в Израиле, ведь жена опасается обстрелов их родной Одессы.

По информации от СТБ, Вячеслав никогда не был худым, и даже когда занимался кикбоксингом, имел лишний вес. Впрочем, к особенностям конституции тела добавилась еще одна — любовь к разным вкусностям вечером и даже ночью.

С детства его приучили доедать все из тарелки. А уже во взрослом возрасте он не мог отказать друзьям и переедал “за компанию”. В проекте принял участие для того, чтобы дети гордились отцом и не стеснялись его веса. Преследовал цель избавиться от 60-100 килограммов.

На проекте Зважені та щасливі 2025 есть еще один победитель в категории домашнего похудения — это Майя Безродная. Она замужем, имеет дочь и внучку. Работает директором Китайгородского лицея им. А. Борейко в Хмельницкой области.

Женщина с детства сталкивалась с проблемой лишнего веса, в отличие от своей сестры-двойняшки. Во взрослом возрасте их иногда даже воспринимали как мать и дочь. Это очень огорчало Майю, но лишний вес также создает и физический дискомфорт: у нее очень болят колени.

Мотивацией на проекте стала мечта снова увидеть блеск в глазах любимого мужа. Хотела избавиться как минимум от 40 килограммов.

Как прошел финал Зважені та щасливі 2025

Как отмечает СТБ, в течение трех месяцев участники худели под наблюдением тренеров и экспертов, а еще три занимались этим дома. И именно этот период показал, кто сохранил мотивацию, а кому пришлось сражаться с собой и окружением.

В финале стало известно, как изменилась жизнь участников после проекта. Кого-то дома встретила безусловная поддержка, а кто-то боролся с искушениями и недоразумениями. Кто-то смог построить новые отношения, а кто столкнулся с тяжелыми личными испытаниями.

В финале все участники сезона собрались, чтобы увидеть результаты шестимесячной работы. Победитель получил 300 тысяч гривен, а лучший участник в категории домашнего похудения получил приз в 100 тысяч гривен

