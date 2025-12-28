Хто виграв Зважені та щасливі 2025: кого визнали найкращим учасником сезону

У фінальному випуску 10 сезону проєкту Зважені та щасливі підсумували місяці кропіткої роботи учасників та визначилися з найкращими. Як минув фінальний випуск і хто переміг на Зважені та щасливі 2025 — Вікна зібрали найголовніше.

Хто виграв Зважені та щасливі 2025

Ім’я переможця Зважені та щасливі 2025 — В’ячеслав Грабовий. Він одружений та має двох дітей. Вся родина чоловіка перебуває за кордоном, в Ізраїлі, адже дружина побоюється обстрілів їхньої рідної Одеси.

За інформацією від СТБ, В’ячеслав ніколи не був худим, і навіть коли займався кікбоксингом мав зайву вагу. Втім, до особливостей конституції тіла додалася ще одна — любов до різних смаколиків ввечері та навіть уночі.

З дитинства його привчили доїдати все з тарілки. А вже у дорослому віці він не міг відмовити друзям та переїдав “за компанію”. У проєкті взяв участь для того, щоб діти пишалися батьком і не соромилися його ваги. Мав на меті позбутися 60-100 кілограмів.

На проєкті Зважені та щасливі 2025 є ще один переможець у категорії домашнього схуднення — це Майя Безродна. Вона заміжня, має доньку та онуку. Працює директоркою Китайгородського ліцею ім. О. Борейко на Хмельниччині.

Жінка з дитинства стикалася з проблемою зайвої ваги, на відміну від своєї сестри-двійняти. У дорослому віці їх часом навіть сприймали як мати й доньку. Це дуже засмучувало Майю, але зайва вага також створює і фізичний дискомфорт: у неї дуже болять коліна.

Мотивацією на проєкті стала мрія знов побачити блиск в очах коханого чоловіка. Хотіла позбутися як мінімум 40 кілограмів.

Як минув фінал Зважені та щасливі 2025

Як зазначає СТБ, протягом трьох місяців учасники худнули під наглядом тренерів та експертів, а ще три займалися цим вдома. І саме цей період показав, хто зберіг мотивацію, а кому довелося боротися з собою та оточенням.

У фіналі стало відомо, як змінилося життя учасників після проєкту. Когось вдома зустріла безумовна підтримка, а хтось боровся зі спокусами та непорозуміннями. Хтось зміг побудувати нові стосунки, а хтось зіштовхнувся з важкими особистими випробуваннями.

У фіналі всі учасники сезону зібралися, щоб побачити результати шестимісячної роботи. Переможець отримав 300 тисяч гривень, а найкращий учасник у категорії домашнього схуднення отримав приз у 100 тисяч гривень.

