Зважені та щасливі 2025: хто учасники і які мрії привели їх на проект

Війна триває, і в умовах нескінченого стресу чимало українців шукають способи впоратися з болем та тривогою.

Проект СТБ Зважені та щасливі повертається, щоб підтримати всіх у цій боротьбі, адже в шоу йдеться не лише про схуднення, а й про внутрішню силу та гармонію між душею та тілом.

Дізнайся перелік учасників 10 сезону шоу Зважені та щасливі, який стартував 28 вересня 2025 року та читай найцікавіше про мотивацію нинішніх героїв шоу.

Учасники 10 сезону проекту Зважені та щасливі

Цей, десятий, сезон Зважених та щасливих об’єднав 16 учасників, яких турбує зайва вага. Вони зізнаються, що вона є наслідком неправильної харчової поведінки, яка нині ще більш посилилися стресом від війни.

Але для учасників шоу немає нічого неможливого, адже вони працюватимуть над собою під керівництвом досвідчених тренерів.

Ведучим 10 сезону Зважених та щасливих став Даніель Салем, а тренерами — Марина Боржемська та Олексій Новіков, володар титулу Найсильніший чоловік планети.

От список учасників 10 сезону шоу зважені та щасливі:

Вікторія Армаш Карина Колесникова Анна Маух Маґдалина Димид Майя Безродна Карина Чернецька Андрій Боріс В’ячеслав Грабовий Ольга Хейреддін Матвій Платцев Віктор Ярошук Азат Азатян Надія Варчук Вадим Бойко Вікторія Бровенко Олександр Снєгуров

Дізнатися більше про учасників шоу і переглянути їхні анкети ти можеш на сайті СТБ. Але, якщо тобі хочеться дізнатися більше одразу, і ти вже шукаєш серед учасників своїх фаворитів, ми розкажемо найцікавіше про деяких з них.

Учасники Зважені та щасливі: що мотивує для участі в шоу

Вікторія Армаш — учасниця важить 147 кг і мріє скинути 70-80 кг. Її мета на проекті: фотосесія у весільній сукні, про яку мріяла. Колись майстер манікюру, Віка покинула роботу через страх крові після новин з війни. Тепер шукає себе нову професію, мріє про дітей.

Карина Колесникова — учасниця важить 165 кг і мріє схуднути на 70 кг заради чоловіка. Вона закохалася в Едуарда через інтернет, і вже за два місяці вони почали жити разом і одружилися. Зараз, попри те, що Едуард не виходить на зв’язок з фронту, Карина щиро вірить у їхню довгоочікувану зустріч і мріє вразити чоловіка своїм струнким тілом.

Андрій Боріс — переселенець із Маріуполя, нині — власник кав’ярні у Львові, який колись активно подорожував і займався бізнесом з ремонту автомобілів. Війна змусила його залишитися у рідному місті під час перших днів вторгнення, і через стрес він швидко набрав вагу. Тепер Андрій мріє скинути 70 кг, щоб повернути собі свободу і самоповагу.

Карина Чернецька все життя бореться із зайвою вагою. А зараз, маючи маленького сина, учасниця шоу соромиться свого відображення в дзеркалі і обмежує себе у прогулянках з родиною. На проекті Зважені та щасливі учасниця мріє скинути 75 кг, щоб стати активною мамою та повернути впевненість у собі.

Олександр Снєгуров усе життя був пухкеньким і вмів жартувати над собою, але розрив довгих стосунків через зайву вагу змусив його зануритися в роботу та набрати ще більше кілограмів. Зараз він мріє схуднути на 70 кг, повернути впевненість, полюбити себе і, можливо, знайти справжнє кохання на проекті.

Дивись нові випуски шоу Зважені та щасливі щотижня і вболівай за тих, чиї історії припали до душі.

Фото учасників: сайт СТБ.

А ще дізнайся також про цікавинки шоу Хто хоче стати мільйонером — можливо, наступним учасником будеш ти?

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!