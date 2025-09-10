Телевізійне романтичне реаліті-шоу Холостяк без перебільшення залишається одним із найочікуваніших проектів на українському телебаченні.

З кожним роком його формат, що поєднує елементи романтики, конкуренції та щирих емоцій, лише посилює інтерес глядачів.

Після успішного сезону 2024 року з ветераном війни Олександром Тереном, мільйони фанатів затамували подих в очікуванні, хто ж стане наступним головним героєм.

18 квітня 2025 року телеканал СТБ офіційно розкрив цю інтригу, оголосивши, що серця українських дівчат підкорюватиме відомий актор Тарас Цимбалюк.

Його участь у проекті Холостяк 14, дата виходу якого вже відома, встигла стати однією з найобговорюваніших подій у медіапросторі.

Хто він, новий Холостяк?

Тарас Цимбалюк народився 16 грудня 1989 року на Черкащині в інтелігентній родині. Його батьки — викладачі, які змалечку прищепили йому любов до знань та патріотичні цінності.

Після навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Тарас швидко завоював визнання глядачів та критиків.

Його кінографічний шлях відзначений знаковими ролями, що закріпили за ним статус одного з провідних акторів країни.

Серед найулюбленіших глядачами робіт — коваль Назар у серіалі Кріпосна, Карпо Кайдаш у культовому Спіймати Кайдаша та Іван Ворон у фільмі Чорний ворон.

Холостяк 2025: дата виходу культового шоу про кохання / 5 Фотографій

Холостяк 2025: дата виходу

Офіційна дата прем’єри 14-го сезону Холостяка — 17 жовтня 2025 року. Нові епізоди виходитимуть щоп’ятниці о 19:00 на телеканалі СТБ.

За словами творців проекту, цей сезон обіцяє бути особливим, адже головна ідея — це пошук справжнього, щирого кохання, як у кіно.

Ця концепція простежувалася вже на першій вечірці, яка була стилізована під справжній кінофестиваль. Червоний хідник, по якому дівчата підходили до Тараса, був оточений декораціями, що нагадували кіноплівку.