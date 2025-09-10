Холостяк 2025: дата виходу культового шоу про кохання

Телевізійне романтичне реаліті-шоу Холостяк без перебільшення залишається одним із найочікуваніших проектів на українському телебаченні.
З кожним роком його формат, що поєднує елементи романтики, конкуренції та щирих емоцій, лише посилює інтерес глядачів.
Після успішного сезону 2024 року з ветераном війни Олександром Тереном, мільйони фанатів затамували подих в очікуванні, хто ж стане наступним головним героєм.
18 квітня 2025 року телеканал СТБ офіційно розкрив цю інтригу, оголосивши, що серця українських дівчат підкорюватиме відомий актор Тарас Цимбалюк.
Його участь у проекті Холостяк 14, дата виходу якого вже відома, встигла стати однією з найобговорюваніших подій у медіапросторі.
Хто він, новий Холостяк?
Тарас Цимбалюк народився 16 грудня 1989 року на Черкащині в інтелігентній родині. Його батьки — викладачі, які змалечку прищепили йому любов до знань та патріотичні цінності.
Після навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Тарас швидко завоював визнання глядачів та критиків.
Його кінографічний шлях відзначений знаковими ролями, що закріпили за ним статус одного з провідних акторів країни.
Серед найулюбленіших глядачами робіт — коваль Назар у серіалі Кріпосна, Карпо Кайдаш у культовому Спіймати Кайдаша та Іван Ворон у фільмі Чорний ворон.
Холостяк 2025: дата виходу
Офіційна дата прем’єри 14-го сезону Холостяка — 17 жовтня 2025 року. Нові епізоди виходитимуть щоп’ятниці о 19:00 на телеканалі СТБ.
За словами творців проекту, цей сезон обіцяє бути особливим, адже головна ідея — це пошук справжнього, щирого кохання, як у кіно.
Ця концепція простежувалася вже на першій вечірці, яка була стилізована під справжній кінофестиваль. Червоний хідник, по якому дівчата підходили до Тараса, був оточений декораціями, що нагадували кіноплівку.
Сам Холостяк зустрічав учасниць у білому смокінгу, а більшість нарядів дівчат були створені спеціально для події, що надавало вечору голлівудського блиску.
Тарас Цимбалюк, відомий своєю чуттєвістю та акторською майстерністю, має всі шанси зробити цей сезон одним із найромантичніших та найемоційніших в історії проекту.
Глядачі вже з нетерпінням очікують, чи зможе зірковий актор знайти своє кохання в реальному житті, за межами кінознімального майданчика.
