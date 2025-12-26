Холостяк 14 сезон 11 випуск: момент, коли Тарас Цимбалюк зробить свій вибір

Кульмінація цього сезону романтичного шоу вже от-от настане! Наближається вечір, коли вирішується все.

У п’ятницю, 26 грудня, рівно о 19:00 на телеканалі СТБ вийде фінальний епізод Холостяка, і Тарас Цимбалюк прийме рішення, яке завершить його історію на цьому проєкті.

Холостяк 14: що буде у 11 випуску від 26 грудня 2025

Останній тиждень проєкту має розставити всі крапки на “і”, тому ведучий Григорій Решетник запропонує Насті Половинкіній, Надін Головчук та Ірині Пономаренко провести з Тарасом один спільний день.

Дівчата матимуть змогу вирішити самі, як саме витратити цей час, і це поставить героїнь реаліті перед непростим вибором.

Кожна має визначитися, що для неї краще: самій придумати формат побачення, або довіритися долі і пливти за течією — погодитися на одну з тих ідей, які точно сподобаються Тарасу.

Хто довіриться інтуїції і влаштує побачення на свій смак і ризик. А хто — прийме готовий розпорядок дня? Кожен варіант матиме свої наслідки — як для дівчат, так і для самого Холостяка.

Читати на тему Коли фінал Холостяка 2025 і хто з дівчат завоює серце Тараса Цимбалюка Дізнайся, коли фінал Холостяк 14-й сезон, і хто з дівчат може стати обраницею Тараса Цимбалюка.

Наприкінці дня всі учасниці зберуться разом, і саме тоді Тарас ухвалить непросте рішення — попрощатися з однією з них буквально за крок до фіналу.

Не пропусти 11 випуск 14 сезону Холостяка: дивись у п’ятницю о 19:00 на СТБ. Нарешті ти дізнаєшся, хто стане обраницею Тараса Цимбалюка у 14 сезоні реаліті.

Читай також: хто покинув Холостяк у 10 випуску 14 сезону — знайомство з батьками та чесні розмови.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!