Хто покинув Холостяк 14 у 10 випуску: знайомство з батьками та чесні розмови

У півфіналі проєкту Холостяк дівчата познайомились з родиною Тараса Цимбалюка. На них чекали відверті розмови, незручні питання та перевірка на щирість намірів від найрідніших для актора людей.

Незабаром фінал найромантичнішого реаліті, а тому будь-яке рішення та слово дівчат мало величезне значення. Читай, хто покинув Холостяк у 10 випуску.

Хто покинув Холостяк 14 у 10 випуску від 19 грудня 2025

Холостяк 14 у 10 випуску не покинула жодна з дівчат. Всі героїні — Надін Головчук, Ірина Пономаренко та Анастасія Половинкіна — потрапили у фінал проєкту.

Як пройшов 10 випуск Холостяка 14 від 19.12.2025

Для Тараса знайомство дівчат із батьками стало дуже важливим етапом. Він переймався тим, як вони відреагують на героїнь. Зустріч відбулася в Корсуні на Черкащині, в рідному місті Холостяка.

Спілкування з Іриною Пономаренко

Першою на зустріч відправилась Ірина. На його думку, з усієї трійки дівчат саме вона найбільш емпатична і чуйна, тож він переживав, як мине спілкування з батьками для неї.

Вони приїхали на город, де разом із мамою зайнялися домашнім господарством: накопали картоплі та зібрали овочів на вечерю. Далі було особисте спілкування з родиною за одним столом. Сестрі Тараса Олі здалося, що Ірочка дуже хвилювалась, але змогла впоратися зі своїми емоціями.

Мама Тетяна Василівна зауважила, що вона має стрижень та сміливість, адже наважилась змінити професію та спробувати себе в моделінгу. Батько Тараса, Василь Васильович, відзначив її щирість та вміння чесно говорити свої думки.

Побачення з Надін Головчук

Надін відвідала школу, де навчався Тарас і працює його мама. А далі було спілкування з його другом Тимуром і сестрою – вони грали у волейбол на спортивному майданчику школи.

Ольга звернула увагу на “метч” між братом та Надін. Вони постійно трималися за руки та мали багато тактильного контакту. Утім, під час спілкування з батьками виникла напруженість у певних питаннях: Надін не має вищої освіти, адже багато років займалася спортом, а потім стала моделлю.

Василь Васильович зауважив, що освіта – ще не характеристика людини. Але Тетяна Василівна впевнена: освіта має бути в кожного, адже це передовсім є маркером особистісного розвитку. Але загальне враження про дівчину у батьків було позитивним.

Зустріч з Анастасією Половинкіною

Замість Тараса Настю зустрів Василь Васильович. Вони прогулялися визначними місцями Корсуня. Під час зустрічі до них приєднався Холостяк. На гостини до батьків дівчина прийшла не з порожніми руками, а подарувала квіти сестрі та мамі.

Спершу вони обговорили враження Насті від міста. Тетяна Василівна відзначила, що їхні з Тарасом погляди в цьому питання збіглися, тож у них є спільне бачення життя. Виявилося, що Анастасія не була знайома з творчістю Тараса до проєкту, але чесно про це зізналася. Мама оцінила її відвертість.

Церемонія троянд 10 випуску Холостяк 14

Церемонії у класичному розумінні не було — Тарас запросив дівчат на особисте спілкування, на якому вручав троянди індивідуально. Поспілкувавшись з кожною героїнею, він вирішив, що поки що має шанси на зближення з усіма. Тож продовжить з ними спілкування у фіналі проєкту.

Хто залишився у проєкті Холостяк 14 з Тарасом Цимбалюком після 10 епізоду від 19 грудня 2025

Участь у проєкті продовжать:

Ірина Пономаренко;

Анастасія Половинкіна;

Надін Головчук.

