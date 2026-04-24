Холостяк 2026: баскетболіст В’ячеслав Кравцов стане головним героєм реаліті СТБ

Телеканал СТБ розпочинає підготовку до нового сезону романтичного реаліті Холостяк 15 сезон.

Ім’я головного героя довгий час тримали в секреті, як це зазвичай буває на проєкті. Хоча ведучий Григорій Решетнік натякав, що нового Холостяка вже затверджено і команда з ним знайома, але офіційно не розкривав деталі.

Хто став новим героєм Холостяка 15 сезон — тепер відомо. Усе найцікавіше про нього у матеріалі.

Хто новий герой 15 сезону реаліті Холостяк на СТБ

Нарешті ім’я найпривабливішого нареченого країни стало відомо.

Новий герой шоу Холостяк на СТБ — В’ячеслав Кравцов, провідний гравець збірної України з баскетболу, бізнесмен і ніжний тато для своєї 5-річної донечки, якій він приділяє багато уваги попри розлучення з дружиною.

В’ячеслав Кравцов народився в Одесі й прийшов у баскетбол у 11 років випадково. Уже в 17 він переїхав до Києва, а в 18–19 почав грати за збірну України.

Уже більше десяти років він є ключовим гравцем національної збірної України з баскетболу: встановив рекорди за кількістю зіграних матчів, набраних очок і підбирань.

Раніше В’ячеслав грав не лише в Україні, а й за кордоном — у Європі, Азії та США. Найвищим досягненням стала його гра в НБА за Detroit Pistons і Phoenix Suns. Також він вигравав чемпіонати України та Іспанії.

Зараз Кравцов живе в Києві, до нових контрактів підходить вибірково. Паралельно він розвиває власний бізнес у сфері морської логістики.

Новий Холостяк розлучений і виховує маленьку доньку, з якою проводить багато часу.

За роки кар'єри В'ячеслав звик жити фактично у дорозі, між зборами і матчами. Зараз у нього інший період. Він хоче стабільності та спокійнішого життя. Йому важлива близькість із людиною поруч, і він прямо говорить, що хоче кохання і нормальних, міцних стосунків. Після розлучення В'ячеслав не розчарувався в любові — навпаки, вважає, що справжні стосунки тримаються на довірі й бажанні бути разом, а не на палких швидкоплинних емоціях. Вперше за довгий час він не постійно в поїздках і зборах, а більше знаходиться вдома, щоб почати новий етап життя. Хоча і тепер любить тренування, рух і подорожі, але почав більше цінувати прості речі: прогулянки, час із донькою і тихі моменти відпочинку. Організатори шоу пропонують дівчатам, які шукають щирі стосунки і яким цікавий В'ячеслав, подавати анкету та спробувати стати учасницею 15-го сезону проєкту Холостяк. Джерело фото: СТБ.

