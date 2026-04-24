Холостяк 2026: баскетболіст В’ячеслав Кравцов стане головним героєм реаліті СТБ

Телеканал СТБ розпочинає підготовку до нового сезону романтичного реаліті Холостяк 15 сезон.
Ім’я головного героя довгий час тримали в секреті, як це зазвичай буває на проєкті. Хоча ведучий Григорій Решетнік натякав, що нового Холостяка вже затверджено і команда з ним знайома, але офіційно не розкривав деталі.
Хто став новим героєм Холостяка 15 сезон — тепер відомо. Усе найцікавіше про нього у матеріалі.
Хто новий герой 15 сезону реаліті Холостяк на СТБ
Нарешті ім’я найпривабливішого нареченого країни стало відомо.
Новий герой шоу Холостяк на СТБ — В’ячеслав Кравцов, провідний гравець збірної України з баскетболу, бізнесмен і ніжний тато для своєї 5-річної донечки, якій він приділяє багато уваги попри розлучення з дружиною.
В’ячеслав Кравцов народився в Одесі й прийшов у баскетбол у 11 років випадково. Уже в 17 він переїхав до Києва, а в 18–19 почав грати за збірну України.
Уже більше десяти років він є ключовим гравцем національної збірної України з баскетболу: встановив рекорди за кількістю зіграних матчів, набраних очок і підбирань.
Раніше В’ячеслав грав не лише в Україні, а й за кордоном — у Європі, Азії та США. Найвищим досягненням стала його гра в НБА за Detroit Pistons і Phoenix Suns. Також він вигравав чемпіонати України та Іспанії.
Зараз Кравцов живе в Києві, до нових контрактів підходить вибірково. Паралельно він розвиває власний бізнес у сфері морської логістики.
Новий Холостяк розлучений і виховує маленьку доньку, з якою проводить багато часу.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!