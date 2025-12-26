Хто переміг у Холостяк 14: з ким об’єдналося серце Тараса Цимбалюка

Цього тижня минув 11 випуск Холостяк 14, у якому стало відомо, кого Тарас Цимбалюк бачить своєю обраницею. Довгоочікуваний фінал був напруженим та непростим як для актора, так і для дівчат. Читай, хто переміг у Холостяк 14.

Хто переміг у Холостяк 2025: ім’я обраниці Тараса Цимбалюка

Каблучку від Тараса отримала Надін Головчук. У фіналі з Холостяком також зустрілася Анастасія Половинкіна і саме з цих двох героїнь він мав обрати одну єдину.

— Я хочу, щоб це була наша не остання зустріч. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії, — сказав Тарас, перш ніж врешті одягти каблучку на палець Надін.

Як минув Холостяк 14 11 випуск

Тиждень розпочався із завдання від Григорія Решетника. Дівчата дізналися, що можуть провести з Тарасом один день, поділений на три частини: сніданок, обід і вечерю. Їм запропонували два формати побачення: або своя ідея побачення і три години з Тарасом, або півтори години на спілкування і побачення, ідею якого запропонує Холостяк.

Побачення з Надін Головчук

Надін відправилися на сніданок із Тарасом. Він запропонував провести день, який проводить декілька разів на рік — вдома і без особливого напруження з приводу побуту. Вони замовили піцу та провели час разом на дивані в обіймах.

Зустріч з Іриною Пономаренко

Побачення з Ірочкою так само минуло вдома. Вона дуже позитивно сприйняла захоплення Тараса відеоіграми, адже сама полюбляє в них грати. Утім, він звернув увагу на паузи, які періодично виникали в спілкуванні.

Побачення з Анастасією Половинкіною

Настя обрала тригодинний формат спілкування, хоча для цього їй довелося підготувати побачення самотужки. Вона приготувала телятину з чорносливом, про яку згадувала на зустрічі з батьками Тараса. Дівчина запропонувала йому уявити, ніби він повернувся після роботи і його чекала смачна вечеря.

Остання церемонія троянд сезону

За результатами побачень Тарас мав вибрати лише двох дівчат. Ірина не отримала троянду. За словами Холостяка, між ним та дівчиною “дитячий вайб”, а не романтично-сексуальний.

— Мені здалося, що ми з тобою під час кількох інших зустрічей застрягли на одному рівні. Але ти дуже класна дівчина, — сказав він Ірочці на прощання.

Церемонія вручення каблучки

Надалі Тарас продовжив спілкування з Настею і Надін. Фіналом стала церемонія, під час якої Холостяк мав вручити каблучку одній із героїнь. На цьому етапі вибула Анастасія.

— Часто я не відчував від тебе ініціативи. Для мене у стосунках це про взаємність. Мені хочеться відчувати такі речі щодня, — прокоментував рішення Тарас.

У наступну п’ятницю, 2 січня 2026 року о 19:00, на СТБ відбудеться прем’єра постшоу, де глядачі дізнаються, як розвиваються стосунки Тараса і Надін після проєкту, а також як склалися долі інших дівчат.

